El festival Sónica destinará parte de la venta de entradas al IDIVAL para investigación del cáncer

SANTANDER, 25 Ene. (EUROPA PRRESS) -

El festival de música Sónica 2023, que se celebrará el 14 y 15 de julio en Castro Urdiales, destinará parte de la recaudación procedente de la venta de entradas y consumiciones, además de donativos, al Instituto de Investigación Sanitaria Valdecilla (IDIVAL) para su línea de investigación sobre el cáncer.

En concreto, se recaudará para el IDIVAL el 5% de la venta de entradas y abonos que se efectúen entre el 30 de enero y el 5 de febrero, la semana en la que se celebra el Día Mundial contra el Cáncer (3 de febrero), el 50% de lo que se ingrese por la venta de vasos reutilizables durante los dos días del festival y se propondrá a las personas que acuden a Sónica invitadas por los artistas y patrocinadores privados que hagan un donativo de 10 euros que también irá directamente a la investigación.

Además, desde la web del festival se activará desde el 30 de enero la posibilidad de realizar un donativo, con independencia de que se compre entrada o no, para este mismo fin.

Así lo han anunciado esta mañana el vicepresidente del Gobierno de Cantabria, Pablo Zuloaga; el director científico del IDIVAL, Marcos López Hoyos; la alcaldesa de Castro Urdiales, Susana Herrán, y el codirector del festival, Ernesto Castañeda.

López Hoyos ha explicado que la cantidad recaudada irá para el grupo de oncología que está desarrollando "líneas muy potentes con clara traslación a pacientes" y ha destacado que el apoyo de la sociedad en la investigación es "esencial".

"Parece que no se ve la inversión en investigación, pero sí tiene una repercusión y la prueba es que los tratamientos que estamos desarrollando van avanzando cada día y hoy tenemos tratamientos que hace 10 años eran impensables", ha añadido.

Por su parte Zuloaga ha destacado que esta alianza entre la cultura, la investigación y la sociedad civil evidencia una "nueva forma de hacer las cosas" y ha reiterado que "la inversión en ciencia es garantía de futuro".

Además, ha recordado que Valdecilla será el primer hospital público que tendrá una unidad de protonterapia para el tratamiento del cáncer, con una inversión pública de 50 millones de euros, y ha destacado el trabajo de los profesionales sanitarios y en concreto los del hospital que impulsan la mejora de las infraestructuras para dar "la mejor sanidad pública" a los cántabros.

La alcaldesa de Castro, por su parte, ha mostrado su orgullo por que el festival "que ha colocado al municipio en el mapa del panorama musical enlace, además, con algo tan solidario como destinar fondos a la investigación sobre el cáncer". "Debemos aprovechar la repercusión social y económica de este tipo de eventos", ha asegurado Herrán.

En la presentación de esta iniciativa ha estado también la cantante Drei, Andrea Turienzo, que participó en la primera edición de Sónica, y ha sido la impulsora de esta unión entre el festival y el IDIVAL.

Desde que la diagnosticaron un sarcoma sinovial, un tumor poco frecuente, Dre ha decidido visibilizar esta realidad, a través de videos que sube a sus redes sociales, para "ayudar a quienes están en esta misma situación, sobre todo jóvenes, para que no se sientan solos" y contribuir a superar el "tabú" del cáncer.

"Es una realidad que te toca y te tocó", ha explicado la cantante, que ha reconocido sentirse "feliz" con esta colaboración entre el festival y el IDIVAL.

Ana de Juan, médico especialista en Oncología Médica y que atiende a Drei en Valdecilla, ha destacado "su valentía enfrentándose cara a cara con la enfermedad" y su "generosidad".

"Este acto ayuda porque necesitamos fondos para investigación académica que guía las preguntas que tenemos los clínicos para ir avanzando en estas enfermedades y todavía más en tumores poco frecuentes", ha señalado.

FESTIVAL SONICA

Sónica 2023 se celebrará el 14 y 15 de julio en el estadio Riomar de Castro Urdiales con Leiva y Vestusta Morla como cabezas de cartel. Además, contará con artistas como Ginebras, Dani Fernández, Cariño, Samantha Hudson, Marlon, Amatria, Marlena, La Xinni, Pipiolas, Me Fritos and The Gimme Cheetos, Repion, Juguete, Chill Chicos y Uhmami, entre otros.

En la pasada edición superó los 16.000 asistentes y la recaudación se situó en 2,3 millones de euros.