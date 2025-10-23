El festival Tardíu celebra desde mañana los sabores de Cantabria con quesos, bebidas artesanas y música en directo

SANTANDER 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El festival Tardíu celebra desde este viernes 24 los sabores de Cantabria con quesos, bebidas artesanas y música en directo en la plaza Alfonso XIII de Santander

El festival de nueva creación rinde homenaje a los sabores y tradiciones agroalimentarias de la región. El evento, cuyo nombre significa otoño en cántabro, comienza a las 18.00 horas con el objetivo de transformar el corazón de la ciudad en un gran escaparate del producto local. La alcaldesa de Santander, Gema Igual, estará presente en la apertura institucional del evento, reforzando de esta manera el apoyo del Consistorio a esta iniciativa, ha informado CEOE-CEPYME.

Por primera vez, Cantabria Quesera y Cantabria Brinda, dos asociaciones de la patronal, unen fuerzas para ofrecer una experiencia colectiva que muestra la riqueza y diversidad del sector agroalimentario de la región.

El festival está impulsado por ambas asociaciones con el apoyo "decisivo" del Ayuntamiento de Santander, así como de ODECA y la Oficina Agroalimentaria de CEOE CEPYME Cantabria.

En este sentido, para el director general de CEOE CEPYME Cantabria, Francisco Aguilera "la realidad de Tardiu, además de un objetivo largamente perseguido, es un ejemplo de sinergia y complementariedad entre asociaciones que, con nuestro apoyo y coordinación, pueden lograr mejorar su visibilidad y potenciar su mercado de clientes".

FESTIVAL

Tardíu reunirá a más de una veintena de productores que ofrecerán sus mejores elaboraciones en un formato dinámico y participativo. El público podrá disfrutar de una barra con bebidas artesanas locales, diseñar su propia tabla de quesos mediante un sistema de tickets y recorrer un mercado de productos gourmet donde adquirir directamente alimentos elaborados en la región.

La oferta de productos es muy amplia, con cuatro tipos de cerveza, ocho clases de vinos, vermuts, destilados y sidras, además de diversos quesos D.O.P. Queso nata de Cantabria, D.O.P. Picón Bejes, Tresviso, quesos de montaña, de vaca, cabra y cremosos.

El evento contará con demostraciones gastronómicas en vivo por parte de los cocineros de Umma y La Bena, Miki Rodríguez y Arlette Herreros, así como de Seña Wine Bar, con Mario Guerrero y Aroa García, que ofrecerán pinchos fríos elaborados con productos locales, maridados con bebidas artesanas de Cantabria Brinda.

También estará el coctelero Rubén Odison en una sesión de Cócteles de la Tierruca, junto a actuaciones musicales de los artistas cántabros Alex Porras & los Antihéroes, Mehnai, DJ Sara Puaj, DJ Kevin McCallister.

Durante el fin de semana, el público podrá degustar bebidas artesanas, maridar sus quesos favoritos y adquirir productos locales directamente de sus productores.

César Campo, presidente de Cantabria Quesera ha señalado se ha mostrado ilusionado con esta iniciativa en la que "por primera vez unimos fuerzas con Cantabria Brinda, la asociación de bebidas alcohólicas artesanas de la región, para mostrar juntos la riqueza, diversidad y calidad de nuestros productos".

Por su parte, David Martínez, vicepresidente de Cantabria Brinda, ha explicado que con el festival se pretende poner el valor "el patrimonio líquido de Cantabria: nuestras cervezas artesanas, vinos, sidras, vermuts, licores y destilados, todos elaborados aquí, con identidad y carácter propios".

El sábado 25, por la mañana, ambas asociaciones subirán al escenario del evento para poner en valor sus productos y el trabajo de sus productores y explicar "lo qué hacemos y cómo lo hacemos", han indicado.