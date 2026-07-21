El Festival Tribus del Íber V regresa a Ruerrero para conectar historia, naturaleza y astronomía

Cartel - AYUNTAMIENTO DE VALDERREDIBLE

VALDERREDIBLE 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La localidad de Ruerrero, en Valderredible, acogerá este viernes y sábado, 24 y 25 de julio, la quinta edición del Festival Tribus del Íber, un evento que fusiona divulgación histórica, arte prehistórico y naturaleza en un entorno rural único.

Patrocinado por el Ayuntamiento de Valderredible y en colaboración con diversas entidades culturales y científicas, el festival ha diseñado un programa apto para todos los públicos que arranca el viernes por la tarde con un taller de dibujo arqueológico, seguido de una visita nocturna a los petroglifos locales y una lectura poética.

El sábado, la jornada comenzará a las 9.30 horas con la ruta guiada 'Senderos de prehistoria'. A lo largo del día, los asistentes podrán disfrutar de charlas sobre los mensajes ocultos en la piedra, mesas redondas sobre toponimia, talleres infantiles y botánicos, y momentos de convivencia con un vino español y música en la plaza del pueblo.

El programa concluirá con una observación astronómica nocturna a las 23.00 horas.