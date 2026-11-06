La Fiesta del Orujo de Potes incluirá degustaciones, música y folclore, pasacalles y cultura del 13 al 15 de noviembre

Presentación de la 34ª Fiesta del Orujo de Potes - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fiesta del Orujo de Potes, Fiesta de Interés Turístico Nacional, celebrará su trigésima cuarta edición los días 13, 14 y 15 de noviembre con el exfutbolista Álvaro González Soberón como Orujero Mayor y con un variado programa de actividades, como degustaciones, actuaciones musicales, folclore, pasacalles y propuestas culturales en torno al aguardiente lebaniego.

El director general de Turismo y Hostelería, José Luis López Vielba, y el alcalde de Potes, Javier Gómez, han presentado este viernes la programación, que culminará el domingo 15 con la entrega de la Alquitara de Oro al Mejor Orujo del Año.

López Vielba ha destacado la importancia de esta cita, "una de las más esperadas, dinámica y arraigada del calendario turístico de Cantabria", y ha subrayado el respaldo del Ejecutivo autonómico a esta celebración que "es un dinamizador económico de primer orden".

"El orujo forma parte del ADN y de la identidad de Liébana; detrás de cada botella hay productores y un saber hacer transmitido de generación en generación que es cultura, patrimonio e historia viva de nuestro territorio", ha comentado, añadiendo que el atractivo de la fiesta va más allá, ya que en estos días "Potes combina gastronomía, música, folclore y un ambiente festivo inigualable que es la excusa perfecta para descubrir el encanto de la villa".

En este sentido, ha subrayado que desde la Consejería de Turismo "se cree en el valor de las celebraciones que mantienen vivas nuestras raíces, benefician directamente a nuestra hostelería y al comercio local y logran dinamizar y dar vida a las comarcas rurales".

Por su parte, el alcalde de Potes ha recordado los orígenes de la celebración a iniciativa de los vecinos en 1984 y su evolución hasta ser declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional en 2012.

Asimismo, Gómez ha comentado la programación, destacando el curso de iniciación a la cata con el que comienza la fiesta, así como la figura del Orujero Mayor, el exfutbolista Álvaro González Soberón, "que ha llevado el nombre de su localidad y Cantabria allá donde ha ido".

PROGRAMA FIESTA DEL ORUJO 2026

Los dos actos centrales de la Fiesta del Orujo son la proclamación de Álvaro González Soberón como Orujero Mayor, que tendrá lugar el sábado, y la entrega de la Alquitara de Oro del Gobierno de Cantabria al Mejor Orujo del Año, el domingo. Además, Potes acogerá durante todo el fin de semana un amplio programa de actividades musicales, folclóricas, gastronómicas y culturales.

La programación comenzará el viernes, a las 19.00 horas con el taller 'Cómo catar un aguardiente', a cargo de la Academia Cántabra de Gastronomía en el Centro de Estudios Lebaniegos. A las 21.00 tendrá lugar el espectáculo de fuego 'El ritual de la alquitara' en el parque Jesús de Monasterio. Además, a lo largo de la tarde-noche se sucederán diferentes propuestas musicales en distintos espacios de la villa, con actuaciones del Coro Ronda Garcilaso y la banda de gaitas Garabanduya.

El sábado, a las 12.30 horas, tendrá lugar la recepción por parte de las autoridades del Orujero Mayor 2026 en el Centro de Estudios Lebaniegos. Por la tarde, a las 17.30, se celebrará el tradicional desfile de cofradías gastronómicas, grupos folclóricos y empresas orujeras que acompañarán al exfutbolista lebaniego y a las autoridades en un recorrido por las calles de Potes hasta la plaza de La Serna.

Álvaro González Soberón será proclamado Orujero Mayor a las 18.00 horas y se procederá a la apertura de las casetas de las empresas orujeras participantes para la degustación, hasta las 22.00.

Las actividades del sábado se completan con actuaciones folclóricas a las 18.30 horas, una cata comentada a las 20.00 y a las 21.00 tendrá lugar la actuación del grupo 'Enjoy Rock and Roll'. Además, durante todo el día habrá manifestaciones folclóricas por la villa.

El domingo, a las 11.00 horas, se impartirá un taller artesanal y creativo para toda la familia a cargo de la academia Conmaña y a las 12.00 se podrá disfrutar de una actuación folclórica de la Agrupación Liébana Tradicional.

Otro de los momentos destacados de la celebración llegará a las 12.30 horas con la entrega de la Alquitara de Oro 2026 del Gobierno de Cantabria al Mejor Orujo del Año. Como cierre, a las 13.00 horas, tendrá lugar la tradicional degustación de borono con repinaldas.