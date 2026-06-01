Las Fiestas de San Juan de Maliaño alcanzan un récord de participación con más de 50 peñas y cerca de 2.000 peñistas

Archivo - Las Fiestas de San Juan de Camargo alcanzan un récord de participación con más de 50 peñas y cerca de 2.000 peñistas - ALBERTO G. IBANEZ - Archivo

CAMARGO, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las Fiestas de San Juan de Maliaño (Camargo) alcanzan este año un récord de participación, con más de 50 peñas y cerca de 2.000 peñistas inscritos en el registro oficial habilitado por el Ayuntamiento. La cifra supone triplicar los datos de la primera edición de esta iniciativa municipal, impulsada para reforzar la participación vecinal, facilitar la coordinación de las agrupaciones y mejorar la organización de uno de los acontecimientos festivos más importantes del calendario local.

El alcalde de Camargo, Diego Movellán, ha valorado muy positivamente la respuesta obtenida y ha señalado que estos datos reflejan la "creciente implicación" de los vecinos y vecinas en las fiestas del municipio.

"Los datos hablan por sí solos, y si en 2025 fueron 22 las peñas inscritas, con cerca de 650 participantes, este año hablamos de cifras muy diferentes", ha aseverado en un comunicado el regidor, quien ha subrayado que, en las últimas ediciones, San Juan "ha ido ganando participación y capacidad de convocatoria" gracias a una apuesta "por un ocio de calidad".

En opinión de Movellán, las peñas representan una "parte fundamental" de ese "espíritu festivo y de convivencia" que caracteriza a estas fiestas patronales, por lo que "ver cómo cerca de 2.000 personas han querido formar parte de este registro es una magnífica noticia para Camargo".

En esta línea, el alcalde ha indicado que el incremento experimentado pone de manifiesto la "fortaleza del tejido social" del municipio, así como el "arraigo" de unas celebraciones que, desde hace tres años, "movilizan a miles de personas".

"Las peñas son uno de los grandes motores de San Juan", ha sostenido Diego Movellán, que ha recordado que en 2025 Maliaño acogió una "celebración multitudinaria" de sus fiestas patronales, en las que se registraron "cifras récord", con cerca de 60.000 asistentes a los conciertos y demás actividades programadas. Un éxito que, en su opinión, "está asociado a los peñistas y a los diferentes colectivos que colaboran y llenan de color y buen ambiente nuestras calles durante estos días de fiesta".

De cara a la presente edición, el Ayuntamiento ya ha avanzado algunas de las actuaciones de las que camargueses y visitantes van a poder disfrutar en el marco de San Juan, como es el caso de El Arrebato, el día 20 de junio, y las orquestas La Misión y Panorama, los días 21 y 23, respectivamente. Estas actuaciones, que tendrán lugar en el espacio habilitado en el parking anexo a la biblioteca municipal, tienen entrada gratuita hasta completarse el aforo.