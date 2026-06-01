La Guardia Civil reforzará la seguridad en Camargo con más de 60 agentes durante las fiestas de San Juan

CAMARGO, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en Cantabria, a través de la Guardia Civil, reforzará la seguridad en el municipio de Camargo con más de 60 agentes durante sus tradicionales fiestas de San Juan, que se celebrarán del 17 al 24 de junio.

El delegado del Gobierno, Pedro Casares, ha presidido este lunes la Junta Local de Seguridad de Camargo junto al alcalde del municipio, Diego Movellán, un encuentro en el que se ha coordinado el dispositivo de seguridad para estas fiestas y en el que intervendrán la Guardia Civil y la Policía Local, ha informado la Delegación.

Las fiestas de San Juan de Camargo concentran a muchas personas lo que exige llevar a cabo una serie de medidas preventivas por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para que se desarrollen con normalidad y tranquilidad.

El plan de seguridad contempla el refuerzo del número de agentes de la Guardia Civil con efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC), una Unidad Canina de perros antidroga del Servicio Cinológico, así como miembros de la Guardia Civil de Tráfico y efectivos de Seguridad Ciudadana y del Servicio Fiscal.

También se ha establecido la presencia activa de los agentes de Tráfico, que trabajarán para evitar la conducción bajo los efectos de bebidas alcohólicas.

BALANCE 2025

Por otra parte, durante la reunión también se ha hecho balance de los índices de seguridad en el municipio en 2025. Como datos destacados, la criminalidad convencional ha descendido un 1,1% y los robos en domicilios se han reducido un 38,7% durante el último año.

No obstante, la cibercriminalidad ha repuntado un 9,6%, en línea con la tendencia nacional debido a un mayor uso de medios tecnológicos pero también de más concienciación ciudadana con más interposición de denuncias por este tipo de hechos delictivos. Además, este tipo de delincuencia supone el 25% de la actividad delictiva registrada en el municipio.

Durante el pasado año, en Camargo los delitos contra el patrimonio (robos, hurtos y sustracción de vehículos) han disminuido un 40,4%, destacando entre ellos el descenso del 38,7% de los robos en domicilios.

Por su parte, los hurtos cayeron un 3,5% y los delitos graves y menos graves de lesiones y riñas tumultuarias un 8,3%.

En el encuentro, tanto el delegado como el alcalde han puesto en valor la "relación extraordinaria" de colaboración y coordinación entre la Guardia Civil y la Policía Local para garantizar la seguridad ciudadana en el municipio.

Casares ha destacado el incremento de efectivos de la Guardia Civil en Camargo en 2025 y que continuará este año con la incorporación de nuevos agentes.

En el encuentro también se ha abordado la seguridad en el aeropuerto Seve Ballesteros-Santander, ubicado en Camargo, destacando la "plena conexión" al nuevo sistema de control de fronteras desde el pasado 12 de abril. En este punto, se ha puesto en valor la colaboración con AENA para que Cantabria cuente con un aeropuerto seguro.

Asimismo, se ha valorado la "buena sintonía de colaboración en seguir trabajando en la prevención y lucha contra el gravísimo problema social de la violencia de género", para lo que se ha renovado el convenio del Sistema VioGen con el Ayuntamiento y se van a organizar nuevos cursos de formación para la Policía Local.

En la reunión, celebrada en el Ayuntamiento, también ha participado el jefe de la Guardia Civil de Cantabria, el coronel Jorge Bodelón, y otros mandos del cuerpo, así como responsables de la Policía Local y de la Policía Nacional. Asimismo, ha asistido la jefa de la Unidad de Coordinación de Violencia sobre la Mujer de la Delegación, Diana Mirones.