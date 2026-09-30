La Filmoteca de Cantabria celebra el Día del Cine Español con el estreno de 'Santander, la ciudad en llamas'

La Filmoteca de Cantabria restaura por primera vez un largometraje, la película 'Santander, la ciudad en llamas' - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca de Cantabria Mario Camus se une en octubre a filmotecas de todo el país en la celebración del Día del Cine Español con la proyección de algunos títulos comunes que sirven para presentar también el trabajo de archivo y restauración de películas que realizan para conservar y poner en valor el patrimonio cinematográfico.

En concreto, la sala de la calle Bonifaz, conmemora el Día del Cine Español, que se celebra cada 6 de octubre, con tres propuestas con entrada gratuita que tienen su "plato fuerte" en el estreno, el día 7 a las 20 horas, de 'Santander, la ciudad en llamas' de Luis Marquina, la primera película que ha restaurado.

Además, el día 6 se proyectará 'Canciones para después de una guerra' de Basilio Martín Patino, que ha sido recuperada por Acción Cultural Española, y el 7 de octubre, 'Angustia' de José Antonio Nieves Conde, que ha sido restaurada por Filmoteca Española.

El director de la Filmoteca Mario Camus, Christian Franco, ha explicado que el público podrá disfrutar de dos pases más de 'Santander, la ciudad en llamas' previstos para los días 9, a las 17.30 horas, y 10 de octubre, a las 19, también con entrada gratuita que se podrá recoger desde este viernes 2 de octubre en taquilla.

Franco ha afirmado que el interés por recuperar películas históricas en un mes en el que también se celebra el Día del Archivo "no acaba con el cine español este mes de octubre".

Y es que la Filmoteca de Cantabria es una en las que se podrá ver la versión restaurada de 'La reina Kelly', un título "legendario" de Erich von Stroheim, que se proyectará con el aliciente de la programación de 'El crepúsculo de los dioses' de Billy Wilder.

Octubre será también el mes en el que se inaugura la colaboración con Faro Santander, centrada en un primer momento en un ciclo de cine mexicano, cuyo primer pase en la Filmoteca está programado para este viernes, día 2, con la proyección de 'Redes' de Emilio Gómez Muriel.

Por otra parte, en octubre se inicia una nueva colaboración con CineInfinito dentro de su ciclo 'Puntos de fuga' que traerá a Bonifaz películas de autores como Michelangelo Antonioni, Wim Wenders o Terrence Malick. Así, del maestro italiano se podrán ver títulos como 'Zabriskie Point' o 'El reportero'; de Wenders 'Alicia en las ciudades', y de Malick, 'Malas tierras' y 'Días de cielo'.

También en el ámbito de las colaboraciones, este nuevo mes llegará una nueva edición de 'Arquicines', el ciclo organizado junto al Colegio de Arquitectos de Cantabria que incluye la proyección de 'Parásitos' de Bong Joo-ho, 'La gran apuesta' de Adam McKay y 'Casa en llamas' de Dani de la Orden.

Asimismo, con el Hospital Santa Clotilde se organiza el día 1 de octubre una nueva jornada de cine y enfermedad avanzada, en la que se proyectará 'Los destellos' de Pilar Palomero en un pase que culminará con una mesa redonda con especialistas.

Igualmente, la sala cántabra se une también al ciclo del Palacio de Festivales 'Flamencos en la bahía' con el pase de tres películas, entre ellas, 'Carmen y María. Dos caminos y una mirada', producida por la Fundación Princesa de Asturias durante la concesión de su premio de las Artes a María Pagés y Carmen Linares.

Dentro de las colaboraciones habituales, Alianza Francesa de Santander programará la película 'Les 2 Alfred' y La llave azul presentará 'Las corrientes' de Milagros Mumenthaler.

La Filmoteca también se suma al ciclo 'Docs del mes' que traerá a Santander los documentales seleccionados por el certamen DocsBarcelona, en un acuerdo que se prolongará toda la temporada, y que comienza con 'Amazomania' de Nathan Grossman el día 21.

Completan la programación de octubre 'Del revés 2', el estreno del cortometraje 'La suite de Los Riconchos' y la recuperación en pantalla grande de una de las películas más estimulantes de la temporada pasada, 'Incontrolable', de Kirk Jones, basada en la historia real de un joven británico cuya vida cambia por completo tras comenzar a sufrir los síntomas del síndrome de Tourette.