La Filmoteca estrena un curso sobre el género 'road movie'

Archivo - Fotograma Thelma & Louise, una de las películas que se analizarán en el curso sobre 'road movie' - FOTOGRAMA THELMA Y LOUISE - Archivo

SANTANDER, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El cineasta Nacho Solana y el crítico y profesor Guillermo Martínez impartirán desde este jueves, 23 de abril, en la Filmoteca de Cantabria Mario Camus el curso 'La road movie: viaje, identidad y transformación', un taller de análisis fílmico centrado en uno de los géneros más representativos del cine moderno.

En esta acción formativa y durante seis sesiones, los participantes abordarán cómo el desplazamiento físico se convierte en el cine en una herramienta narrativa para explorar conflictos emocionales, sociales y existenciales.

El programa propone un recorrido por títulos clave del género desde los años 60 hasta comienzos del siglo XXI. Así, entre las películas seleccionadas para abordar en este curso destacan 'Dos en la carretera', 'Easy Rider', 'Paris, Texas', 'Thelma y Louise', 'O Brother' y 'Diarios de motocicleta', que servirán como base para analizar las distintas formas en que el cine ha representado el viaje como experiencia transformadora.

Las sesiones tendrán lugar en jueves, en concreto, del 23 de abril al 28 de mayo, de 19.30 a 21.00 horas.

El precio de inscripción es de 18 euros e incluye tanto la asistencia al curso como la entrada a las seis proyecciones del ciclo, ha informado en un comunicado la Filmoteca, dependiente de la Sociedad Regional de Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria.

Según los responsables de este curso, la road movie "articula relatos de huida, búsqueda o descubrimiento en los que el viaje deja de ser un simple trayecto para convertirse en un proceso de transformación".

Nacho Solana es un director y productor cántabro con amplia experiencia en publicidad y cortometrajes.

Ha dirigido ocho cortometrajes proyectados en más de 500 festivales de más de 25 países, además de trabajar en publicidad, videoclips y series documentales.

Desarrolla también labor docente y de programación en diversas instituciones culturales y educativas.

Por su parte, Guillermo Martínez es director del Aula de Cine de la Universidad de Cantabria y de la Filmoteca Universitaria, además de profesor en la Universidad Europea del Atlántico.

Cuenta con una amplia trayectoria como docente, crítico de cine y conferenciante, y es coautor del libro 'El personaje en el cine: del papel a la pantalla' (Editorial Calamar 2007).