La Filmoteca Mario Camus clausura en febrero su colaboración con la Ópera de Oviedo con la retransmisión de 'Carmen'

Archivo - Fachada de la Filmoteca de Cantabria Mario Camus - FILMOTECA REGIONAL - Archivo

SANTANDER, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca de Cantabria Mario Camus cierra este mes de febrero su colaboración con la Ópera de Oviedo con la retransmisión desde el teatro Campoamor de 'Carmen' de Georges Bizet, título que cierra la actual temporada lírica asturiana.

La retrasmisión en riguroso directo será el próximo martes, día 4 de febrero, a partir de las 19.30 horas, la entrada es gratuita hasta completar aforo y las invitaciones, de las que se puede retirar un máximo de cuatro por persona, ya se pueden recoger en taquilla.

El director de la Filmoteca, Christian Franco, ha destacado el éxito de esta colaboración con la Ópera de Oviedo y ha avanzado la intención de darle continuidad cara a las próximas temporadas.

"En las dos sesiones que ya hemos completado, 'Romeo y Julieta' y 'Rigoletto', hemos tenido la sala llena y el retorno del público ha sido extraordinario. La gente nos pide que sigamos trayendo ópera, y nuestra intención es seguir haciéndolo", ha explicado Franco.

Por otra parte, la Filmoteca dará continuidad este mes a la retrospectiva sobre Jim Jarmusch con la proyección de 'Mistery Train' y 'Noche en la tierra' y con los AntiÓscar, que incluyen proyecciones de 'Buenas noches y buena suerte' de George Clooney y de 'El resplandor' de Stanley Kubrick.

La colaboración con la asociación Cineinfinito propiciará que este mes de febrero se proyecte en Bonifaz el ciclo 'Vincente Minelli: anatomía del melodrama', con la proyección de seis títulos del cineasta norteamericano: 'Cautivos del mal', 'La tela de araña', 'Té y simpatía', 'Como un torrente', 'Con él llegó el escándalo' y 'Dos semanas en otra ciudad'.

Asimismo, la Filmoteca de Cantabria afronta en febrero colaboraciones con el Centro Oceanográfico de Santander y con el Instituto de Física de Cantabria (IFCA) con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.

La colaboración con el Centro Oceanográfico de Santander se centrará en la proyección de los documentales 'Socava, vida sumergida' y 'Kantauri' en una misma sesión el 5 de febrero.

Por su parte, con el IFCA se sustanciará en un ciclo de tres películas: 'Interstellar' de Christopher Nolan, 'Women on Mars' de Ana Montserrat Rossell y el filme de animación 'Big Hero 6', dirigido a público infantil y familiar.

La programación de este mes también incluye colaboraciones con otros colectivos como la Alianza Francesa, que presenta 'Pétaouchnok' y 'Monsieur Aznavour' dentro de su ciclo 'Rendez-vous Ciné'.

A ello se suma La llave azul que presentará la película 'Extraño río' de Jaume Claret Muxart y Legado Cantabria y la Fundación PEM que el 14 de febrero presentan el documental 'La memoria no arde.

Los recuerdos indelebles del incendio de Santander', una película de Zhenya Popova y Paco Gómez Nadal que reúne testimonios de 17 personas que vivieron el incendio de Santander de 1941.