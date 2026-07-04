Finaliza la mejora y semipeatonalización del acceso a la Península de La Magdalena

Imagen del acceso a la península de La Magdalena - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander ha finalizado las obras de mejora y semipeatonalización del acceso a la Península de La Magdalena, cuyo objetivo ha sido hacerlo más accesible, seguro y funcional.

Las obras han supuesto una inversión de 461.600 euros y se han desarrollado en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística, financiado con fondos europeos Next Generation EU a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.

En una nota de prensa, el Consistorio ha informado que así prioriza los desplazamientos peatonales, se ha reorganizado el tráfico y se ha renovado una infraestructura desgastada, al mejorar la experiencia de quienes utilizan el espacio a diario y de los miles de visitantes que recibe cada año.

Esta renovación integral supone "un antes y un después para este entorno privilegiado de Santander, donde se ha compatibilizado la protección de un espacio de gran valor patrimonial y paisajístico con una movilidad más cómoda, segura y sostenible", ha asegurado el concejal de Fomento, Agustín Navarro.

"La Magdalena es uno de los grandes símbolos de Santander y merecía una actuación de estas características. Hoy contamos con unos accesos más ordenados, más accesibles y adaptados a las necesidades actuales, manteniendo la esencia del lugar", ha añadido.

La actuación ha incluido la reorganización del aparcamiento, que dispone de 43 plazas para vehículos, seis reservadas para personas con movilidad reducida, 30 para motocicletas y cinco para taxis.

Asimismo, ha renovado aceras, bordillos y pavimentos, ha mejorado las redes de drenaje, saneamiento, abastecimiento y alumbrado, y ha instalado nuevo mobiliario urbano junto con zonas ajardinadas para embellecer el entorno.

También, ha modificado el trazado de entrada y salida del aparcamiento inferior para facilitar la circulación de vehículos, optimizar los radios de giro y reforzar la seguridad de peatones y conductores.

Navarro ha puesto en valor la planificación de los trabajos, que se han desarrollado procurando minimizar las afecciones al funcionamiento habitual del entorno, especialmente durante la actividad de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y la celebración de eventos en el Palacio de La Magdalena.

"Desde el primer momento nos marcamos como prioridad ejecutar la obra con la menor incidencia posible para vecinos, usuarios y visitantes. Ese esfuerzo de coordinación ha permitido finalizar una actuación muy esperada sin interferir en la intensa actividad que registra este espacio durante todo el año", ha afirmado.