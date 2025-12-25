Finaliza un mes antes de lo previsto la mejora de la cubierta del Palacio de Deportes

Palacio de los Deportes de Santander - AYUNTAMIENTO

SANTANDER, 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander ha finalizado las obras de mejora de la cubierta del Palacio de Deportes de la ciudad, y lo ha hecho un mes antes de lo previsto, ya que el plazo inicial acaba el próximo enero.

Los trabajos han sido ejecutados por la empresa Talleres Metálicos Julián por importe de 137.558 euros, tenían un periodo de ejecución de tres meses y han consistido en la superposición de lucernario de policarbonato, ha detallado el Consistorio en un comunicado.

La alcaldesa, Gema Igual, ha visitado la instalación junto a la concejala del área, Beatriz Pellón, ha destacado la "rapidez" con la que se han ejecutado los trabajos y ha anunciado que en breve" también comenzarán los de la cubierta del pabellón exterior.

Tal y como ha detallado la regidora sobre el proyecto acometido, para no modificar las características térmicas, de diseño y configuración arquitectónica original pero sí dar estanqueidad al pabellón, la intervención ha consistido en conservar el policarbonato existente (con celdillas y cámara de aire).

Ello va a permitir conservar las características térmicas para evitar condensaciones y a su vez, colocar encima otro policarbonato "sencillo, sin cámara, pero sí mucho más fácil de unir y solapar", con el que se busca la estanqueidad del pabellón que ahora no tiene. También se han reparado las uniones entre las chapas del policarbonato existente, entre otras actuaciones del proyecto.