La Finca Altamira acogerá del 14 al 18 de noviembre el Museo Migrante Migrante con retratos y testimonios personales

Archivo - Imagen de archivo de una actividad en la Finca Altamira.-ARCHIVO - AYUNTAMIENTO - Archivo

SANTANDER, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Finca Altamira de Santander acogerá del 14 al 18 de noviembre el Museo Migrante Migrante (MMM), un proyecto artístico vivo, itinerante y participativo que colecciona y activa historias de migración a través de retratos fotográficos y testimonios personales.

Así lo ha dado a conocer en nota de prensa el concejal de Cooperación al Desarrollo, Mateo Echevarría, quien ha detallado que la iniciativa pretende generar un espacio abierto de escucha, reconocimiento y diálogo intercultural, donde cada historia personal se convierte en parte de una memoria compartida.

Dirigido a personas migrantes de diversas generaciones, así como a cualquier ciudadano con historias familiares de migración, el Museo crea un espacio donde las trayectorias humanas se entrelazan, dialogan y se reconocen mutuamente.

Para lograr un mayor impacto social y promover los derechos culturales, utiliza un contenedor marítimo reconvertido en archivo móvil, espacio de encuentro comunitario y exposición que funciona como el núcleo de la experiencia en cada ciudad.

Cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Santander y está impulsado por la fotógrafa Angélica Dass, coordinado por Cidalia y financiado por la Dirección General de Derechos Culturales del Ministerio de Cultura.

ANGÉLICA DASS Y CIDALIA

Angélica Dass es una fotógrafa hispanobrasileña cuya práctica combina imagen, investigación y participación social para defender los derechos humanos.

Es la creadora del 'Proyecto Humanæ', una serie fotográfica en evolución que celebra la diversidad del color humano y actúa como manifiesto visual contra el racismo.

Su obra ha sido expuesta en espacios como el Foro Económico Mundial, Naciones Unidas, el American Museum of Natural History, PhotoEspaña, Fotografiska y museos de Montreal, La Haya, Lausana, Ciudad de México y São Paulo, además de aparecer en medios como National Geographic, Foreign Affairs y la BBC.

Más allá de los museos, su trabajo tiene un fuerte componente educativo, y es que ha desarrollado proyectos con instituciones de todo el mundo, impactando a miles de estudiantes en contextos tan diversos como escuelas públicas de Nueva York, centros educativos del País Vasco o programas de la UNESCO en Chile.

En 2021 publicó 'The Colors We Share' con Aperture, junto a una guía didáctica hoy implementada en escuelas estadounidenses.

También es una oradora reconocida, con conferencias en TED, la 'Tate Modern', la Universidad de Salamanca o el Foro Económico Mundial.

El proyecto cuenta con la coordinación de Cidalia, consultoría social sin ánimo de lucro con más de 20 años de experiencia en el ámbito de la diversidad, la participación y los derechos humanos.

Con un equipo multidisciplinar y diverso, aporta su conocimiento en el diseño de políticas públicas inclusivas y en el desarrollo de metodologías participativas que conectan instituciones y ciudadanía.

Desde este enfoque, contribuye a fortalecer el Museo Migrante Migrante como un espacio vivo de memoria, reconocimiento y diálogo social, alineado con la promoción de los derechos culturales y orientado a conectar las historias individuales con los debates colectivos sobre identidad, pertenencia y convivencia.