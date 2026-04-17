Firmado el nuevo contrato de basuras de Santander con Acciona-Oxital, que comenzará a operar en dos meses

Archivo - Varios contenedores con basura en Santander - Juan Manuel Serrano Arce - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander y la UTE Acciona-Oxital firmaron el jueves el contrato de recogida y transporte de residuos urbanos y limpieza viaria de la capital cántabra, con una duración de 10 años y por importe de 253,8 millones. La nueva adjudicataria comenzará a operar en dos meses y tendrá hasta junio de 2027 para implantar "el 100%" del servicio con las mejoras técnicas, medioambientales, organizativas y tecnológicas comprometidas.

"Se va a ver mucho el cambio que va a dar la ciudad de Santander", ha afirmado la alcaldesa, Gema Igual (PP), que este viernes ha comparecido en rueda de prensa con representantes de las dos empresas que integran la UTE --a las que considera "los mejores socios"-- y con la concejala de Medio Ambiente, Margarita Rojo.

Igual ha resaltado la mejora de frecuencias, de medios y de la atención al ciudadano que supone el nuevo contrato.

Y es que, dentro del mismo, se incluye la renovación de los más de 3.600 contenedores que hay en la ciudad --los nuevos no tendrán tapa, sino una boca para introducir la basura y tampoco pedal-- la implantación del de color marrón; el cambio de todas las papeleras del servicio; el recambio de la flota de vehículos, de los que el 97% serán de bajas emisiones y un 62% eléctricos, y de la maquinaria para los trabajadores.

Además, habrá una oficina presencial de atención al ciudadano, que se ubicará "en las inmediaciones del Ayuntamiento", donde los vecinos podrán acudir a informar de incidencias o quejas, algo que también podrán hacer a través de una web y de una app.

PLAN DE CHOQUE EL PRIMER AÑO

Igual ha subrayado que el primer año "va a ser una explosión" fruto del "plan de choque" que va a llevarse a cabo, incluyendo una "limpieza general" de la ciudad y que se centrará principalmente en grafitis, cartelería, manchas de pavimento o zonas degradadas.

Además, en este primer año se realizará una auditoria y revisión completa de la recogida neumática y de la soterrada, para lo que hay previstas partidas adicionales en el primer año de 500.000 euros y 900.000, respectivamente.

IGUAL: ES EL FIN DE UNA LARGA TRAVESÍA POR EL DESIERTO

Igual ha expresado su "alegría" por la firma del contrato, poniendo fin a una "larga travesía por el desierto" en este servicio y el "inicio de una estabilidad contractual" y de una "mejora de los estándares de calidad" y de seguridad para los más de 300 trabajadores del mismo, que se subrrogan el 100%.

Ha subrayado que se trata del contrato "más importante" del Ayuntamiento, no solo por su cuantía (el importe total del contrato es similar al del presupuesto entero de un año de la ciudad), sino también "por la necesidad" que había tras el "camino" vivido --la resolución del contrato con Ascán y la adjudicación por urgencia a PreZero-- y la "percepción" que tiene en la calle y por el volumen de los trabajadores a los que afecta.

Según ha dicho, esta firma es algo que en el Ayuntamiento venían "ansiando todos los días desde hace muchos años" y también "esperado" por parte del conjunto de la ciudadanía.

Por su parte, las empresas que integran la UTE adjudicataria han asegurado que inician este camino "con mucha ilusión y con la ambición de que el servicio sea más eficiente de lo que ha sido en el pasado" y "más sostenible".

"Para Acciona y Oxital consideramos que es mucho más que un contrato. Es un compromiso con la ciudad de Santander", han indicado.

EL CONTRATO

El Ayuntamiento ya informó del contenido y las mejoras del contrato cuando lo adjudicó.

El mismo contempla un incremento de las frecuencias en la limpieza viaria. Por otra parte, además de contar la ciudad con nuevos contenedores y papeleras, se incorporarán 24 puntos limpios fijos, para doce fracciones diferentes de residuos, disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana, y ocho móviles.

Entre otras medidas previstas en el nuevo contrato, se prevé un plan de desratización integral de todo el municipio, con tres campañas de choque anuales en los meses de febrero, mayo y octubre, mientras que el resto del año se realizarán tratamientos sistemáticos, como máximo cada 15 días.

En el capítulo de personal, se subrroga al 100% del personal actual, asegurando un mínimo de 325 trabajadores, ya que durante el periodo del contrato no se va podrá reducir la plantilla.

Además de garantizar todos los derechos laborales adquiridos por los trabajadores éstos tendrán mejoras, como 42 horas de formación anual los dos primeros años, programas de promoción interna y medidas de conciliación e igualdad. Y también irán evolucionando en tres años a jornadas de trabajo de lunes a viernes, diferenciadas con el trabajo en fin de semana.

Por otra parte, se contempla una inversión de 30,47 millones para maquinaria. Todos los medios serán de nueva fabricación, con tecnología de última generación y más sostenibles.

En cuanto al seguimiento y control de este contrato, se dispondrá de diferentes medios y medidas como informes mensuales que recibirá el Ayuntamiento por parte de la empresa adjudicataria, y la realización de auditorías económicas a los cinco y a los diez años.

Además, el pliego recoge un capítulo de penalizaciones y contempla la rescisión del contrato por incumplimientos graves.

"No se van ni a atrever", ha ironizado la alcaldesa al ser cuestionada este viernes acerca de lo contemplado en el contrato sobre sanciones ante incumplimientos por parte de la adjudicataria, que fue precisamente lo que motivó que el Ayuntamiento resolviera el contrato con Ascán en 2021 y que por urgencia pasara a prestarlo PreZero, a la que la alcaldesa ha expresado su agradecimiento.