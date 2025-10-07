Firmado un principio de acuerdo del nuevo convenio del Comercio Textil de Cantabria, que afecta a 4.000 trabajadores

Archivo - Trabajador de un comercio - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 7 (EUROPA PRESS)

Los sindicatos UGT y CCOO y las asociaciones patronales Coercan y Unipymec han suscrito este martes un principio de acuerdo del nuevo convenio colectivo del Comercio Textil de Cantabria tras varios meses de negociación, que afecta a 4.000 trabajadores.

Según ha informado en un comunicado la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT, el principio de acuerdo tendrá una vigencia de cinco años (2025-2029) y un incremento salarial anual del 2,8% en 2025 y del 3% en el resto de los años y en todos los conceptos económicos, además de un nuevo plus para los cuatro meses de mayor actividad.

El texto rubricado por sindicatos y empresarios incluye, entre otras mejoras, la consolidación de jornada en contrato, el reconocimiento de las encargadas como jefas de sucursal, una nueva licencia de asuntos propios, las tardes de nochebuena, nochevieja y cabalgata como voluntarias o el ajuste legal de las licencias.

El responsable autonómico de Acción Sindical de FeSMC-UGT, Eliseo Alonso, ha valorado que este acuerdo supone "un gran avance para las personas dedicadas a la venta de artículos textiles de Cantabria y la reafirmación de uno de los mejores convenios de este sector en España".

Alonso ha recalcado que, a falta de "pulir" la redacción del preacuerdo, el convenio aborda "el principal problema en el sector, que es la parcialidad de las jornadas, con la consolidación de horas".

El principio de acuerdo afecta a 4.000 trabajadores de Cantabria y a numerosas firmas empresariales locales y autonómicas, además de otros establecimientos de las principales cadenas nacionales de comercio textil como el Grupo Inditex, Tendam Retail del Grupo Cortefiel o H&M.