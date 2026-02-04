Los firmantes del pacto por la sanidad pública destacan su elevado grado de cumplimiento y el aumento de la productivida - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y los representantes del Sindicato Médico y el Colegio de Médicos de Cantabria han destacado este miércoles el elevado grado de cumplimiento de los compromisos recogidos en el Pacto profesional por la sanidad pública, que firmaron en junio de 2024, y los efectos positivos que esas medidas han tenido sobre el sistema sanitario público y los ciudadanos de Cantabria.

En el último año y medio se ha avanzado no solo en su reconocimiento profesional y social, sino también en los compromisos, como la participación de los profesionales, los acuerdos de gestión, la estabilidad en el empleo y movilidad -con la convocatoria de las ofertas de empleo pendientes y el concurso abierto y permanente-, en el desarrollo profesional y en la prevención y protección frente a las agresiones, ha detallado Buruaga, tras el encuentro celebrado para evaluar el grado de desarrollo de este acuerdo de acción conjunta.

Según ha informado este miércoles el Gobierno, los firmantes han acordado, además, "pisar el acelerador para con los compromisos ya en marcha", como el Plan de Recursos Humanos, en elaboración, y especialmente la actualización del acuerdo de permisos y vacaciones, próxima a su finalización.

Respecto al encuadramiento extraordinario de carrera y el prorrateo de guardias médicas durante la incapacidad temporal de los residentes, se trabaja "con el objetivo de que estén cerrados y materializados durante el primer trimestre de este año", ha señalado la presidenta. En este sentido, ha valorado las mejoras profesionales y retributivas que se han implementado, como la progresiva adecuación salarial y la recuperación de las guardias médicas en situación de incapacidad temporal.

Un conjunto de avances y mejoras que han tenido "un impacto extraordinariamente positivo para los profesionales, más reconocidos, motivados y mejor retribuidos; para el sistema sanitario público cántabro y, sobre todo, para sus usuarios", según han destacado las tres partes firmantes.

La presidenta ha considerado que esas mejoras han permitido "evitar la fuga de profesionales y generar las mejores condiciones para la atracción de talento". De hecho, ha señalado que en este periodo se ha incrementado en 104 (en efectivos equivalentes) el número de médicos que trabajan en el Servicio Cántabro de Salud.

Además, ha destacado las "consecuencias positivas" que ha tenido en la mejora de la calidad asistencial y en la reducción de las listas de espera, uno de los objetivos estratégicos de este Gobierno en esta legislatura.

MEJORA DE LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Según ha explicado la jefa del Ejecutivo, a la vista de los datos, la actividad asistencial ordinaria ha aumentado casi un 14% y la extraordinaria un 120%. "Hay un aumento de la productividad del sistema y de sus profesionales, que es digno de reconocer", ha valorado Buruaga.

Todo ello ha tenido impacto en la "bajada continuada" de las listas de espera y de los tiempos máximos y medios que se han reducido de manera "notable" tanto en intervenciones quirúrgicas, más de 36 días, como en consultas (29 días) y pruebas diagnósticas (más de 30 días), "unos resultados que nos alientan a todos a seguir trabajando".

La presidenta ha defendido que el pacto es el instrumento para consolidar un modelo de sanidad universal y seguir mejorando los resultados asistenciales. "Hay que seguir invirtiendo en nuestros profesionales médicos y revitalizar el diálogo y el consenso profesional, haciendo equipo con ellos", sobre todo, teniendo en cuenta "el contexto nacional de déficit de profesionales médicos y de permanente conflicto".

Buruaga ha recordado que este pacto es un "instrumento abierto, vivo y en permanente evolución, como nuestra sanidad pública", y ha defendido que "esta forma de interlocución, relación y trabajo está funcionando y da resultados". Por todo ello, ha considerado que "hay que seguir perseverando" manteniendo el diálogo entre las partes para la negociación de nuevos objetivos.

El pacto es "una hoja de ruta compartida por el reconocimiento profesional y la sostenibilidad del sistema sanitario público que gravita sobre los profesionales médicos y la necesidad de avanzar en la mejora de sus condiciones de trabajo para reconstruir profesional y asistencialmente nuestro servicio público de salud y también para abordar los retos de futuro".