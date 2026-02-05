Las fisuras del párking de Pombo inutilizan una veintena de plazas y obligan a vallar 250 metros cuadrados de la plaza

El párking subterráneo de la plaza Pombo. Archivo - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las fisuras que afectan a la cubierta de la estructura del párking subterráneo de la plaza Pombo han inutilizado una veintena de plazas de estacionamiento, repartidas entre la primera y la segunda planta, y han obligado a vallar un total de 250 metros cuadrados en la superficie del espacio público.

Estas han sido algunas de las medidas "preventivas" aplicadas por el Ayuntamiento de Santander y la concesionaria de la instalación pública, Empark, para garantizar la seguridad de la instalación, a las que hay que añadir el refuerzo de la estructura de la cubierta.

El pasado 24 de enero se detectaron unas fisuras que afectaban a siete casetones del techo del parking y que actualmente ascienden a diez, según han informado fuentes municipales a Europa Press.

Este miércoles la concesionaria inició los trabajos para reforzar la estructura de la cubierta, afectada por unas "pequeñas fisuras" cerca del ábaco de descarga de dos pilares, tal y como las definió el concejal de Fomento, Agustín Navarro.

Tras la detección de esta situación -el 24 de enero-, los técnicos municipales participaron en una visita "inmediata" para realizar una primera evaluación visual de la patología.

En la inspección, "no consideraron necesario adoptar medidas inmediatas" y optaron por mantener una vigilancia continua para observar la evolución de las fisuras, a la par que encargaron un informe técnico completo sobre el estado estructural del aparcamiento. A la vez, la concesionaria solicitó un informe técnico complementario.

LAS FISURAS HAN AUMENTADO SU LONGITUD

Durante el proceso de estudio y recopilación de datos, los técnicos han constatado que las fisuras han evolucionado en los últimos días, aumentando su longitud y pasando de afectar a 10 casetones en lugar de los siete originales.

Por este motivo, y en coordinación con la concesionaria, se ha decidido inhabilitar de forma preventiva una veintena plazas de aparcamiento, situadas bajo la zona afectada, con el objetivo de garantizar la seguridad de los usuarios. Aquellos cuyas plazas se han visto afectadas han sido reubicados en otras zonas del parking.

Además, de manera provisional, se van a asegurar los casetones afectados y los de la planta segunda; y se ha delimitado y vallado una superficie de la plaza de 250 metros cuadrados, mayor a la zona afectada, para impedir el paso de vehículos de servicio.

El concejal de Fomento subrayó este miércoles que estas medidas preventivas se adoptan mientras llega la conclusión de los informes técnicos, que determinarán las causas de la patología de cara a definir la actuación más adecuada para acometer la reparación.

El aparcamiento subterráneo de la plaza de Pombo en Santander fue construido en el marco de la transformación de la zona, iniciada en 1988, con motivo de la peatonalización del entorno.

En 2008, se realizaron reformas adicionales en esta instalación -que cuenta con 330 plazas de aparcamiento- para añadir un acceso para residentes, con la estructura original.