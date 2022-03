La flota cántabra permanecerá amarrada hasta el lunes por el "inasumible" precio del gasóleo

No saldrán a faenar los 160 barcos de cerco del Cantábrico-Noroeste ni los cerca de 80 de otras artes en la región

SANTANDER, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La totalidad de la flota cántabra permanecerá amarrada a puerto hasta el próximo lunes, 21 de marzo, por el "inasumible" precio del gasóleo.

Así, seguirán sin salir a faenar los barcos de cerco, de la región y de todo el Cantábrico-Noroeste, como ya hicieron el lunes los cerca de 160 buques que la conforman.

Y ahora se han sumado los de otras artes de la comunidad autónoma, unos 80 más, y que continúan en cambio con su actividad en otros territorios, caso por ejemplo del País Vasco.

Los pescadores cántabros están a la espera de la conferencia sectorial de este miércoles en la que se abordarán los problemas y demandas del sector.

Después, se volverán a reunir el viernes, día 18, para analizar la situación y decidir en función de la misma si mantienen el paro la semana que viene o no.

Pero hasta el lunes no van a salir a la mar ni los barcos de cerco -centrados ahora en la pesquería del bocarte- ni los de otras artes -como los dedicados al verdel-, según han acordado por "unanimidad".

Lo ha informado así a Europa Press el presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores de Cantabria, César Nates, quien ha admitido quien que el precio del gasóleo ha bajado "un pelín" en las dos últimas jornadas, pero después de haber "subido tanto".

"No tiene sentido", ha reflexionado el portavoz del sector y patrón de Laredo, que ha dicho no entender esta oscilación. De todos modos, "sigue estando alto, inasumible", de ahí la decisión de no salir a faenar.

"EL BOCARTE Y EL VERDEL ESTÁN AHORA DELANTE DE NUESTRAS COSTAS"

En este sentido, ha reconocido que los ánimos entre los pescadores están "muy fastidiados", sobre todo entre los cántabros, porque el acuerdo de permanecer amarrados a puerto coincide en un momento de la costera de la anchoa en el que el bocarte se encuentra "delante de nuestras costas".

Algo que ocurre igualmente en el arranque de la costera del verdel, y que también se ven obligados a "dejar de pescar delante de casa".

Y "está la cosa como para desplazarse", ha comentado el presidente de la Federación, aludiendo así por un lado al precio de los carburantes y, por otro, al recorrido que tendrán que realizar los barcos dentro de unas semanas o un mes para poder capturar pescado.

Por último, César Nates ha indicado que se ha reunido con la directora general de Pesca de Cantabria, Marta López, para que traslade las inquietudes de la flota al consejero del ramo, Guillermo Blanco, y éste a su vez al ministro, Luis Planas.