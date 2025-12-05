Foco Norte clausura su séptima edición con un encuentro con los directores de casting Rosa Estévez y Luis Gimeno

Rosa Estévez y Luis Gimeno - FSC

SANTANDER 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La programación de la séptima de edición Foco Norte, un proyecto basado en la creación, la formación y la divulgación audiovisual, concluirá este sábado 6 de diciembre en la Escuela de Cine y Televisión de Santander con un encuentro abierto al público protagonizado por Rosa Estévez y Luis Gimeno, dos de los directores de casting más importantes del país.

Foco Norte es una de las iniciativas que impulsa la empresa cultural Laboratorio Creativo Audiovisual, responsable también de la Escuela de Cine y Televisión de Cantabria, fundada y dirigida por el actor Javier Cifrián y coordinada por la gestora cultural Carmen Gutiérrez.

Este año, Foco Norte ha sido reconocido en la convocatoria de subvenciones públicas de la Fundación Santander Creativa (FSC), concretamente en la modalidad Cultura Trayectoria, dirigida a proyectos ya asentados en la ciudad. Además, también cuenta con la financiación de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Santander.

En el encuentro programado este sábado a las 21.30 horas, la ciudadanía podrá conocer cómo funciona el proceso de casting en una serie de ficción y cómo se logra elegir a los actores más idóneos para interpretar a cada personaje, ha informado la FSC en nota de prensa.

Estévez y Gimeno han dirigido, entre otros, el casting de la serie 'Yo, adicto', cuyo protagonista, Oriol Pla, acaba de ser galardonado con el Premio Emmy Internacional a la Mejor Interpretación Masculina. Además, han dirigido castings de series rodadas en Cantabria como 'La Verdad' y 'Segunda muerte'.

Además del encuentro abierto al público, estos días ofrecerán un curso de casting y entrenamiento actoral para el que ya no quedan plazas.