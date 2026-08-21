Folclore, ocio y fuegos artificiales protagonizan las actividades de las fiestas de los Santos Mártires de Santander

Presentación de las fiestas de los Santos Mártires en Santander - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Santander celebrará del martes, 25 de agosto, al domingo 30 los Santos Mártires con una programación que incluye tradición, folclore, ocio infantil, música y fuegos artificiales.

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha detallado que el Ayuntamiento ha preparado un programa "muy ilusionante para que todos los vecinos y visitantes, de diferentes edades y gustos, puedan disfrutar de la festividad".

La regidora ha remarcado que habrá dos actuaciones musicales diarias en la Plaza Porticada y en Escenario Semanuca, donde actuarán artistas y bandas locales de diferentes géneros como folclore, boleros, pop, rock o indie.

En este sentido, ha destacado la gran cantidad de actividades programadas para los más pequeños, con fiestas, juegos, diversos talleres y pintacaras en la Plaza del Atarazanas.

Además, como novedad, los Jardines de Pereda y la Plaza Porticada acogerán el festival de food trucks 'Burger Revolution' un evento, con entrada gratuita, que cuenta con diferentes expositores gastronómicos procedentes de varios puntos del país.

Uno de los momentos más esperados será los Fuegos Artificiales del sábado, 29 de agosto, a las 23.00 horas, que se desarrollarán en la Segunda Playa del Sardinero e incluirán hinchables gratuitos en el Parque de Mesones y una macrodiscoteca en la Avenida del Stadium.

Además, ese sábado 29, habrá un espectáculo en el Auditorum de los Carabelas y Jardines de San Roque protagonizado por el Coro Joven de Santander.

El domingo 30, día de la festividad de los Santos Mártires, a las 12.00 horas, se oficiará la misa en honor de los santos patronos.

Igual ha incidido en que la programación para conmemorar la festividad de San Emeterio y San Celedonio permitirá a santanderinos y turistas "disfrutar de seis días de fiesta y actividades para seguir dinamizando la ciudad aún más en verano".