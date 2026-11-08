El folclore de Valencia, Asturias y Palencia protagoniza el II Festival de Músicas de las Casas Regionales en Cantabria

II Festival de Música y Tradiciones de los Centros Regionales en Cantabria - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Formaciones musicales y folclóricas de Valencia, Asturias y Palencia han protagonizado en la noche de este sábado el II Festival de Músicas y Tradiciones de las Casas Regionales de España en Cantabria, donde han interpretado un repertorio de piezas representativas de las tres.

Así, en el evento, donde se han dado cita miembros y simpatizantes de los 17 centros autonómicos asentados en la comunidad, han actuado 'El Naán', de Palencia; 'El Perru de San Roque', del pueblo de San Roque del Acebal (LLanes), y el 'Grup de Danses Algadins', de Valencia. Por parte de Cantabria ha actuado David Argos.

Además de las actuaciones folclóricas y musicales, dentro de este encuentro se han proyectado sendos vídeos sobre las tres comunidades autónomas protagonistas de la segunda edición del festival y se han entregado a los responsables de estos centros regionales un reconocimiento por su compromiso.

El consejero de Presidencia, Juan Sáez Bereciartu, ha intervenido en la apertura de este festival donde ha ensalzado la contribución de las personas procedentes de otras comunidades autónomas al desarrollo y enriquecimiento de Cantabria.

En este sentido, ha afirmado que la región "es hoy mejor gracias a esa suma de acentos, de experiencias y de raíces diferentes que conviven en una misma comunidad".

El consejero ha puesto en valor el papel que desempeñan estas entidades en la conservación y difusión del patrimonio cultural, así como en la integración y convivencia de personas de distintos territorios.

"Personas procedentes de distintos lugares de España habéis encontrado en Cantabria una tierra en la que desarrollar vuestro proyecto de vida. Una tierra que habéis ayudado a construir con vuestro trabajo, vuestro esfuerzo y vuestro compromiso. Una tierra que también es vuestra", les ha dicho.

En este sentido, Sáez Bereciartu ha resaltado especialmente la labor de los 17 centros regionales existentes en Cantabria, que, a su juicio, "no son solo lugares de encuentro", sino espacios donde se conserva la memoria, se transmiten las tradiciones y las nuevas generaciones pueden conocer y apreciar el legado de quienes les precedieron.

En concreto, ha agradecido la implicación de la Casa de Palencia, el Centro Asturiano y la Casa de Valencia, así como el respaldo institucional de la Generalitat Valenciana, la Diputación Provincial de Palencia y el Gobierno del Principado de Asturias.

El titular de Presidencia ha recordado que esta iniciativa tuvo su primera edición hace un año, impulsada por la entonces consejera Isabel Urrutia, y que la buena acogida de aquella convocatoria ha animado al Gobierno autonómico a darle continuidad.

Por ello, ha reafirmado el compromiso del Ejecutivo autonómico de seguir apoyando a los centros regionales para que continúen siendo "lugares vivos, abiertos y capaces de atraer a nuevas generaciones".

Un compromiso que, según ha explicado, también está recogido en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de Cantabria recientemente aprobado por el Gobierno y que deberá someterse a la consideración del Parlamento.

Por último, ha anunciado que el Ejecutivo comenzará a trabajar desde ahora en la organización de la tercera edición del festival para el próximo año.

"Esta es vuestra casa. Cantabria os abre sus puertas para celebrar lo que nos hace diferentes, pero también lo mucho que nos une", se ha dirigido el consejero al público.

A este acto también ha asistido la directora general de Administración Local, Acción Exterior y Casas de Cantabria del Gobierno de Cantabria, Marta González Liébana, junto a la exconsejera, Isabel Urrutia, impulsora de este festival, ha indicado el Ejecutivo en nota de prensa.