Fomento adjudica por 180.391 euros la renovación del saneamiento de la cuenca del arroyo Pozeirún, en Escalante - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Ambiente ha adjudicado por 180.391 euros las obras de renovación del saneamiento de la cuenca del arroyo Pozeirún, en el municipio de Escalante, así como la conexión del nuevo colector al Saneamiento General de las Marismas de Santoña.

Tal y como ha explicado su titular Roberto Media, la actuación cuenta con un plazo de ejecución de cuatro meses y permitirá eliminar el vertido directo de aguas residuales sin tratar al medio natural en la zona de la marisma del Concejo.

En concreto, las obras, cofinanciadas en un 60 por ciento por el Gobierno de Cantabria y en un 40 por ciento por este Ayuntamiento, permitirán retirar del cauce del arroyo Pozeirún el colector actual, que discurre por el propio cauce y recoge los vertidos procedentes de la zona noreste de Escalante y de los barrios de Borroto, Baranda y Palacios.

El consejero ha destacado que esta actuación "demuestra el importante esfuerzo inversor" que el Gobierno de Cantabria está realizando durante la legislatura para mejorar y modernizar las infraestructuras hidráulicas en la Comunidad. En este sentido, ha subrayado que este tipo de proyectos permiten reforzar servicios esenciales para los ciudadanos, como el abastecimiento y el saneamiento, al tiempo que contribuyen a la protección del medio ambiente mediante la eliminación de vertidos y la conservación de un entorno de gran valor ecológico, como son las Marismas de Santoña.

El actual colector presenta algunos puntos con roturas y averías y vierte directamente agua sin tratar al medio natural al sur de la CA-148, en la marisma del Concejo.

Para solucionar esta situación, el proyecto contempla la construcción de un nuevo colector Pozeirún y cinco ramales auxiliares, que permitirán recoger las aguas residuales y conectarlas con el Colector Secundario de Escalante, integrado en el Saneamiento General de las Marismas de Santoña.

El nuevo colector tendrá una longitud aproximada de 227 metros y se ejecutará fuera del cauce del arroyo, discurriendo por las parcelas colindantes y semiparalelo a la zona de protección de la marisma del Concejo.

La actuación contempla también la construcción de ocho pozos de registro y las conexiones necesarias para retirar todas las incorporaciones de agua residual al antiguo colector.

De esta manera, las obras permitirán completar la conexión de los colectores municipales de Escalante al sistema general de saneamiento de las Marismas de Santoña y mejorar el funcionamiento de la red en este entorno.