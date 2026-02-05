Fomento adjudica en 2,6 millones la construcción de las 15 viviendas de alquiler asequible en El Zapatón

Infografía del edificio de 15 viviendas de alquiler asequible en el barrio El Zapatón de Torrelavega - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Fomento del Gobierno de Cantabria ha adjudicado en casi 2,6 millones la construcción del edificio que albergará las 15 viviendas de alquiler asequible en el barrio El Zapatón de Torrelavega.

Así lo ha anunciado este jueves el consejero de Vivienda, Roberto Media (PP), que ha explicado que la empresa adjudicataria, Imesapi, ha presentado una oferta con una baja de un 15% respecto al presupuesto base de licitación del proyecto, que cuenta con un plazo de ejecución de 18 meses.

El Gobierno tuvo que sacar el pasado noviembre por segunda vez a licitación la construcción de estas viviendas, con un presupuesto de más de 3 millones, un 24% más que en la anterior, tras quedar el concurso desierto.

La actuación se desarrollará sobre un solar ubicado en la Avenida de la Constitución número 4, propiedad del Gobierno de Cantabria y cedido posteriormente a Gesvican para la ejecución de estas viviendas.

Los trabajos contemplan la construcción de un edificio de cinco plantas, con tres viviendas en cada una de ella.

De las 15 viviendas, ocho serán de tres dormitorios, seis tendrán dos y la restante tendrá uno. La superficie útil total construida será de casi 1.200 metros cuadrados.

En cuanto a sus características, Media ha destacado las "excelentes calidades" del proyecto, destacando aspectos como el aislamiento térmico del edificio y la eficiencia energética de las instalaciones para conseguir el máximo ahorro de energía.

Además de estas 15 viviendas, el Gobierno de Cantabria tiene en marcha en Torrelavega otros dos proyectos para crear un total de 69 viviendas de alquiler social en la ciudad.

Uno de ellos consiste en doce nuevas viviendas que se están rehabilitando en el barrio de La Inmobiliaria, en un edificio, propiedad del Ayuntamiento y cedido a Gesvicán, en la calle Marqueses de Valdecilla y Pelayo número 9, y el otro es de 42, también adjudicadas y cuyas obras se iniciarán "de forma inminente", según Media, en Sierrapando a través de un procedimiento público-privado, que forman parte del lote de las 212 viviendas que se construirán con este modelo en 6 municipios de Cantabria.

El consejero ha valorado muy positivamente la ejecución de esta nueva promoción de viviendas públicas en El Zapatón, cofinanciada con fondos europeos y que se enmarca dentro del plan del Gobierno regional para, como mínimo, duplicar el actual parque público de vivienda a lo largo de esta legislatura.

"Con este anuncio reafirmamos nuestro compromiso con una de las principales preocupaciones de la ciudadanía, como es el acceso a la vivienda", ha señalado Media, que ha destacado el trabajo que está realizando su departamento para poner en marcha y hacer realidad proyectos de vivienda pública por "numerosos" municipios de Cantabria.