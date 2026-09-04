Fomento destinará 200.000 euros a mejorar la travesía de la CA-185 a su paso por Potes

El consejero de Fomento y el alcalde de Potes - GOBIERNO

POTES, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente iniciará en los próximos meses las obras de mejora de la travesía de la carretera autonómica CA-185 a su paso por el núcleo urbano de Potes, una actuación que supondrá una inversión de algo más de 200.000 euros y que permitirá reforzar la seguridad vial y mejorar las condiciones de circulación a lo largo de un tramo de 480 metros. Tendrán un plazo de ejecución de dos meses.

El consejero del ramo, Roberto Media, ha entregado este viernes al alcalde del municipio, Javier Gómez, el proyecto redactado para ejecutar esta actuación, que ya ha pasado la fase de supervisión y se encuentra solo pendiente de obtener el último permiso del Ayuntamiento.

Una vez completado este trámite, Fomento iniciará los procedimientos necesarios para la licitación y adjudicación de los trabajos.

Se trata de una actuación "largamente demandada" por este municipio, según ha destacado Media, que ha subrayado que permitirá mejorar de forma integral esta travesía, especialmente en aquellos puntos donde actualmente no es compatible el tráfico simultáneo de peatones y vehículos.

Los trabajos contemplan el ensanche de la calzada en determinadas zonas, la ejecución de aceras en aquellos tramos donde no existe espacio suficiente para el tránsito simultáneo de personas y automóviles y la renovación del firme en todo el recorrido.

Además, está previsto dotar a la travesía de una superficie de asfalto impreso, con el objetivo de reforzar su carácter urbano y mejorar la integración de la carretera en el núcleo de Potes.

"Esta actuación mejorará la seguridad vial de todo este tramo", ha señalado el consejero, quien ha señalado que el objetivo de la Consejería es poder adjudicar los trabajos "en poco plazo de tiempo" para que la actuación pueda estar finalizada de cara a los próximos periodos de mayor afluencia turística en el municipio.

Por su parte, el regidor municipal ha agradecido al Ejecutivo dar respuesta a una demanda "que se venía pidiendo hace muchos, muchos años". Además, ha destacado la mejora de la seguridad en la zona, ya que recoge como novedad el incremento de la anchura de las aceras, lo que "mejorará mucho la seguridad de los viandantes".

ACTUACIONES EN MATERIA HIDRÁULICA

Durante su visita a Potes, Media también ha avanzado al alcalde la adjudicación, en las próximas semanas, de las obras para la protección de la tubería de saneamiento en la margen izquierda del río Quiviesa, que contarán con una inversión superior a los 105.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses.

El consejero ha explicado que se están llevando a cabo los últimos trámites para la contratación de los trabajos, con el objetivo de que a lo largo del mes de octubre "puedan arrancar".

El objeto de esta actuación es la restauración de la protección del colector de saneamiento que discurre por la margen izquierda de este río, así como la conexión al mismo de un vertido directo existente en la actualidad, de acuerdo con los requisitos preestablecidos con la Confederación Hidrográfica del Cantábrico.

Media ha aprovechado la visita para destacar que el municipio se beneficiará de una subvención autonómica, con cargo al Plan de Inversiones Municipales, de 175.000 euros para la ejecución de un proyecto de digitalización del ciclo del agua.