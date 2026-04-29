Fomento ha dragado 7.100 metros cúbicos de arena en Santoña y espera alcanzar los 20.000 - RAÚL LUCIO-GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTOÑA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los trabajos ordinarios de mantenimiento de la Consejería de Fomento para asegurar la navegabilidad y mantener un calado óptimo del puerto de Santoña han retirado hasta la fecha más de 7.100 metros cúbicos de arena y esperan alcanzar un total de 20.000, y se ajustarán a las condiciones meteorológicas y a la actividad del puerto.

Así lo ha explicado este miércoles el titular del ramo, Roberto Media, quien ha afirmado que la actuación que se desarrolla "con total normalidad", y que se ha adaptado "en todo momento" a la actividad pesquera y las condiciones del mar, con el objetivo de no interferir en la operativa diaria.

La draga 'Kinkon Dos' realiza estas labores, que se suman al mantenimiento de la draga 'Punta Galea', acometido en el interior de la dársena pesquera entre el 23 de febrero y el 11 de marzo por la Dirección General de Puertos, ha informado el Ejecutivo regional.

Por otro lado, Media ha avanzado que licitará "en las próximas semanas" el proyecto de una nueva línea para transportar hielo por cinta al muelle, con un presupuesto de 244.397 euros.

También, ha indicado que a lo largo de este año comenzarán los trabajos para reforzar y reparar el muelle pesquero de la dársena norte, con una inversión superior a los 3 millones de euros.

Y ha reseñado que su departamento en 2025 amplió el puerto, por 1,8 millones de euros, al reformar y adecuar la cara oeste de los diques para su utilización como machina, con la que se aumentó la capacidad de atraque de barcos, especialmente en época de costeras, y mejoró las condiciones de trabajo y seguridad de sus pescadores.

COSTERA SATISFACTORIA

El consejero ha hecho estas afirmaciones durante su visita a las tareas de descarga y comercialización de las capturas en esta infraestructura, donde ha mostrado su "satisfacción por la alta actividad pesquera y la buena marcha" de la costera de la anchoa.

Media ha señalado que Santoña "es uno de los puertos más importantes de Cantabria, clave para la economía local y regional", en una jornada de intensa actividad en la que decenas de barcos han operado en el puerto.

En este sentido, ha puesto en valor que el pasado año la lonja batió el récord de facturación con casi 39 millones de euros y que sólo en el primer trimestre de este año ha generado unos ingresos de 3,8 millones de euros.

Durante su visita, han estado presentes la directora general de Aguas y Puertos, María Tejerina; y el presidente de la Cofradía de Pescadores Virgen del Puerto de Santoña, Miguel Fernández.