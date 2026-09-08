Fomento invierte 136.503 euros en mejorar la CA-260 que une Liérganes con San Roque de Riomiera

El consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, visita obras de mejora de la CA-260 que afecta a los ayuntamientos de Liérganes, Miera y San Roque de Riomiera. - GOBIERNO

SANTANDER 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha ejecutado trabajos de mejora en la carretera autonómica CA-260, que comunica Liérganes con San Roque de Riomiera, en los que ha invertido un total de 136.503 euros.

El consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, ha visitado las obras este martes, acompañado por los alcaldes de Liérganes, Miera y San Roque de Riomiera: Ángel Bordas, José Miguel Crespo y José Fernández, respectivamente.

Según ha explicado, se ha actuado a lo largo de todo el trazado con asfaltados puntuales y el repintado total de la vía, para reforzar la seguridad y mejorar las comunicaciones para los vecinos y visitantes del valle de Miera.

Durante el recorrido, Media ha destacado que estas actuaciones forman parte del compromiso de su departamento con la mejora y conservación de la red autonómica de carreteras y, especialmente, con aquellas infraestructuras esenciales para garantizar la conexión de los municipios rurales.

Por su parte, los regidores de los tres municipios han coincidido en resaltar la importancia de acometer estas mejoras para disponer de una carretera que sirve de "nexo de unión" de toda esta comarca, en mejores condiciones de seguridad "y que redunda en beneficio de todos sus usuarios".