Fomento invierte 251.000 euros en mejorar infraestructuras y servicios de Pesaguero - GOBIERNO DE CANTABRIA-NACHO ROMERO

PESAGUERO 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria invertirá más de 251.000 euros para mejorar las infraestructuras y los servicios básicos del municipio de Pesaguero.

El consejero del ramo, Roberto Media, ha reafirmado su compromiso con los ayuntamientos en riesgo de despoblamiento, con el objetivo de mejorar la calidad de vida en el medio rural.

Acompañado por el alcalde de Pesaguero, Enrique Sabarís, el consejero ha realizado una visita institucional al municipio para comprobar varias actuaciones financiadas por el Ejecutivo autonómico en estos últimos meses.

En concreto, se han desplazado a la carretera de acceso a la localidad de Caloca, donde se ha ejecutado un muro de escollera tras una inversión superior a los 45.000 euros, una actuación "prioritaria" para garantizar la seguridad vial de vecinos y visitantes a esta zona de montaña tras los desprendimientos registrados en la vía.

Por su parte, el regidor ha agradecido al Ejecutivo autonómico esta obra "muy necesaria", ya que la caída del desmonte sobre la carretera ha provocado en varias ocasiones el corte total de la vía. En este sentido, ha destacado la predisposición de la Consejería para acometer estos trabajos, un este Gobierno que "nos oye, nos escucha y atiende nuestras necesidades".

La actuación de mejora de acceso a Caloca ha consistido en la construcción de un muro de contención de tierras de 31 metros y una altura media superior a 3,6 metros. Además, se ha ejecutado el cuerpo del muro con espesor variable desde el arranque hasta la coronación, para garantizar la estabilidad del talud y la seguridad vial.

Otra de las actuaciones financiadas por Fomento en el municipio ha sido la rehabilitación de la casa consistorial, con la renovación completa de la carpintería exterior, gracias a una subvención autonómica de 31.113 euros. Estos trabajos han mejorado la eficiencia energética del inmueble y optimizado sus condiciones de uso.

Asimismo, el consejero ha destacado que Pesaguero recibirá una ayuda de 175.000 euros con cargo al Plan de Inversiones Municipales, que destinará a la pavimentación de los núcleos urbanos de Avellanedo, Basieda, Cueva, Dosamantes, Lerones, Obarbo, Pesaguero, Valdeprado y Vendejo.

Por último, ha indicado que el proyecto del Plan de Abastecimiento de agua para Pesaguero y Cabezón de Liébana estará finalizado este próximo verano y permitirá, "de forma definitiva", garantizar un servicio esencial a los vecinos de las localidades que componen estos dos municipios.