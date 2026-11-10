Fomento licita en 190.817 euros la redacción del proyecto para construir 13 VPO en Meruelo

Archivo - Visita del consejero Roberto Media a San Miguel de Meruelo - GABINETE DE PRENSA GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Fomento y Vivienda ha sacado a licitación por 190.817 euros, a través de GESVICAN, la redacción del proyecto de edificación y la dirección de obra de 13 viviendas protegidas y garajes en régimen de alquiler asequible en el municipio de Meruelo.

En una nota de prensa, el consejero, Roberto Media, ha explicado que el procedimiento se desarrollará mediante un concurso de proyectos con intervención de un jurado, que evaluará las diferentes propuestas y seleccionará la que obtenga la mejor puntuación conforme a los criterios establecidos en las bases. El anuncio ya se ha publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Se busca que la propuesta seleccionada combine un diseño arquitectónico de calidad, una adecuada integración en el entorno y soluciones constructivas que favorezcan la sostenibilidad, la eficiencia energética y el confort de los futuros residentes.

En concreto, se valorará la calidad arquitectónica y la adecuación al entorno como los aspectos de mayor peso en la elección. También se tendrán especialmente en cuenta cuestiones como la eficiencia energética y la sostenibilidad, la accesibilidad y habitabilidad, así como la viabilidad económica y el ajuste al programa.

Respecto a los plazos, el equipo ganador dispondrá de un mes para elaborar el proyecto básico y de dos meses más para completar el proyecto de ejecución. La dirección de obra se prolongará durante los 18 meses estimados que durará la ejecución de los trabajos.

Podrán participar en el concurso profesionales de la arquitectura, tanto a título individual como por equipos, y los trabajos se presentarán de forma anónima.