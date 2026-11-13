Fomento licita la redacción del proyecto para construir 32 VPO de alquiler asequible en Ruiloba

Archivo - El consejero, Roberto Media, junto al alcalde del municipio, Julio Pinna, visitó hace unos meses el solar, propiedad de GESVICAN, sobre el que se levantará la nueva promoción - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Fomento, a través de GESVICAN, ha sacado a licitación, por un importe de 341.510 euros, la redacción del proyecto de edificación y la dirección de obra de una promoción de 32 viviendas protegidas y garajes en régimen de alquiler asequible en el barrio de Liandres, perteneciente al municipio de Ruiloba.

El titular de Vivienda, Roberto Media, ha explicado que las nuevas viviendas se levantarán sobre una parcela, propiedad de la empresa pública, de 3.216 metros cuadrados de superficie edificable. Se estima que la ejecución del proyecto cuente con una inversión cercana a los 5,5 millones de euros.

El anuncio se encuentra ya publicado en el Portal de Contratación del Sector Público a disposición de las empresas interesadas. En este caso, como en publicaciones similares, la elección se realizará mediante un concurso con intervención de un jurado, que valorará y evaluará las diferentes propuestas presentadas y seleccionará la que obtenga mejor puntuación, según los criterios establecidos en las bases, ha informado el Gobierno.

En concreto, la convocatoria busca que el proyecto seleccionado combine un diseño arquitectónico de calidad, una adecuada integración en el lugar en el que se asentará la promoción, así como soluciones constructivas que favorezcan la sostenibilidad, la eficiencia energética y el confort de los futuros residentes.

Para ello, el jurado valorará con mayor puntuación la calidad arquitectónica de las propuestas y su concordancia con el entorno, así como otros aspectos relacionados con la accesibilidad y la habitabilidad o la viabilidad económica del proyecto.