Fomento licitará este mes el proyecto de saneamiento y abastecimiento del barrio Viar en Entrambasaguas

SANTANDER, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Fomento licitará a lo largo de este mes de noviembre el saneamiento y abastecimiento del barrio Viar, en el municipio de Entrambasaguas.

Los trabajos, que afectan a las proximidades del Palacio de Los Velasco, en las localidades de Hoznayo y La Rañada, cuentan con un coste de 323.557 euros y serán cofinanciados entre Gobierno y Ayuntamiento, aportando el Ejecutivo autonómico un montante de 150.000 euros.

Así lo ha anunciado este lunes el titular de Fomento, Roberto Media, que ha precisado que las obras estarán adjudicadas a principios del próximo año y darán respuesta a una "demanda histórica" de los vecinos.

En concreto, estas obras, que tienen un plazo de ejecución de ocho meses, tienen como objetivo eliminar las fosas particulares y los vertidos directos al curso fluvial permitiendo la conexión de los núcleos en torno al Palacio de Los Velasco, en el barrio de Navajeda y La Rañada, a la red general de Entrambasaguas para su tratamiento y depuración.

Durante la visita al municipio, acompañado de su alcaldesa, Gloria Sierra, Media ha anunciado que antes de que acabe el año la Consejería tendrá redactado el proyecto de refuerzo del firme de la CA-424 en el tramo comprendido entre Hoznayo y Villaverde de Pontones.

Unos trabajos que afectan también al municipio de Ribamontan al Monte y que contarán con un presupuesto estimado de 1,5 millones de euros.

Al respecto, el consejero ha indicado que las actuaciones responden a la petición que ambos ayuntamientos le trasladaron al inicio de la legislatura y que, "una vez pasen los informes de supervisión, entrarán en los planes de la Consejería para 2026, con el objetivo de que sean una realidad y que las obras comiencen antes de que finalice la legislatura", ha expresado.

INAUGURACIÓN DE VARIAS ACTUACIONES

Declaraciones que el consejero ha realizado tras la inauguración del proyecto de mejora del acceso, tanto rodado como peatonal, a un aparcamiento público y una instalación deportiva en la localidad de Hoznayo, que ha contado con una inversión de 93.666 euros.

Las obras se han completado con el cierre lateral de la estructura deportiva, "posibilitando su uso, incluso, en días de fuertes vientos o lluvias", ha señalado.

Por otro lado, el consejero se ha referido a la sustitución de una antigua marquesina, ubicada en el barrio de La Rañada, por otra "de mayores dimensiones y mucho más moderna que dará servicio tanto a jóvenes como a mayores para que puedan resguardarse de las inclemencias del tiempo". La actuación ha contado con una inversión de algo más de 30.000 euros.

Por último, el consejero ha destacado la subvención que la Consejería ha concedido a este Ayuntamiento, dentro del Plan de Inversiones Municipales, para la ejecución del proyecto de renovación, refuerzo y acondicionamiento de caminos en Hoznayo, El Bosque, Puente Agüeros, San Antonio y Puente Los Arroyos. Unos trabajos que tienen un coste total de 406.250 euros de los que 325.000 euros serán subvencionados por el Ejecutivo autonómico.