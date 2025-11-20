Fomento licitará en los próximos días la cubierta de la plaza del barrio El Ansar de Treceño por 487.000 euros

El consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, recibe al alcalde de Valdáliga. - LARA REVILLA/GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento, Roberto Media, ha anunciado que en los próximos días se van a licitar las obras de la cubierta de la plaza pública del barrio El Ansar, en Treceño, para lo que se ha estimado un presupuesto base de licitación de 486.698 euros.

Así se lo ha comunicado al alcalde de Valdáliga, Lorenzo González, en el encuentro que han mantenido en la sede de la Consejería, en el que le ha informado también de que a partir de ese momento se abrirá un plazo de 21 días para que las empresas pueden presentar las ofertas.

Según el consejero, con la ejecución de este proyecto se busca dar un uso continuado a esa plaza y poder celebrar allí durante todo el año todo tipo de actividades culturales, sociales, festivas o deportivas.

Media también ha informado a González sobre la marcha de los trabajos de sustitución de las tuberías de abastecimiento de agua en alta a San Vicente de la Barquera y Lamadrid.

La empresa SENOR es la responsable de las obras, que cuentan con un presupuesto de 1,8 millones de euros, y cuyo plazo de finalización se ha ampliado por el cambio del trazado de una tubería, para "que no afecte tanto a los vecinos", por lo que se espera estén concluidas en marzo del próximo año.

El objeto es sustituir las tuberías obsoletas que abastecen a estas localidades por otras que garanticen el suministro de agua a medio y largo plazo, reduciendo así las pérdidas en la red, aumentando la garantía de suministro de agua potable a los núcleos de San Vicente de la Barquera y Lamadrid y eliminado los cortes e irregularidades existentes, debido a las "numerosas fugas" que se generan actualmente en las mismas.

También en materia de agua, y en colaboración con la Consejería, el Ayuntamiento de Valdáliga está redactando un proyecto para la digitalización de todos los contadores del municipio, que tendrá un importe de 800.000 euros.

Para el alcalde, se trata de un proyecto "muy importante", ya que se puede controlar si se está desperdiciando agua o si hay una fuga y todo ello sin necesidad de acudir a los domicilios, a lo que se une la lectura remota de los contadores.

En la actualidad, dicho proyecto está en fase de redacción y, una vez finalizada, se remitirá a la Consejería para su supervisión y financiación en el futuro.

PLAN DE OBRAS MUNICIPALES

Durante la reunión se ha abordado también el Plan de Obras Municipales, cuyo proyecto, que incluye el acondicionamiento de diferentes viales públicos en el municipio de Valdáliga, ya ha sido aprobado por la Consejería.

En este caso, la subvención que va a recibir el Consistorio por parte del Gobierno de Cantabria dentro de este plan es de 275.000 euros, para un proyecto cuyo importe asciende a 341.083 euros y cuya diferencia asumirá el ente municipal.

También en materia de viales, Media ha informado a González sobre la supervisión del proyecto de la mejora del trazado, la ampliación de la plataforma, el tratamiento de travesía y la mejora del firme de la carretera autonómica CA-850 entre Treceño y Puente El Arrudo. Esta obra tiene previsto un presupuesto de licitación de 4,8 millones de euros y un plazo de ejecución de 24 meses.