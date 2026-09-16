Fomento licitará tres proyectos hidráulicos en Miera por 470.000 euros

El Consejero De Medio Ambiente, Roberto Media, Recibe Al Alcalde De Miera, José Miguel Crespo - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Ambiente licitará próximamente tres proyectos en el municipio de Miera para mejorar sus infraestructuras hidráulicas, con una inversión de 470.000 euros.

Tal y como ha explicado su titular, Roberto Media, la principal actuación, con un presupuesto de algo más de 374.000 euros, permitirá renovar el sistema de saneamiento de los núcleos de Mirones y La Vega y solucionar los problemas asociados a la ubicación de la actual depuradora de Mirones, situada dentro del núcleo urbano.

Así se lo ha trasladado Media al alcalde de Miera, José Miguel Crespo, durante el encuentro que ambos han mantenido para abordar el estado de este y otros proyectos previstos en el municipio.

En concreto, esta actuación contempla la construcción de una nueva depuradora en una zona próxima al río Miera y alejada de las viviendas, a la que se conducirán por gravedad las aguas residuales que actualmente llegan a la instalación existente.

De este modo, se mejorará el funcionamiento del sistema de saneamiento y se evitarán las molestias por olores que genera la ubicación actual de la depuradora.

Además de esta actuación, la Consejería licitará la puesta a punto de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Miera-La Cárcoba, que contará con una inversión de 48.000 euros.

Los trabajos contemplan la retirada de la fosa séptica existente y su sustitución por una nueva instalación, que contará con los elementos necesarios para mejorar el tratamiento de las aguas residuales y favorecer su correcta filtración al terreno.

La actuación permitirá así mejorar las condiciones de los vertidos y el funcionamiento del sistema de saneamiento de esta zona del municipio.

El último de los proyectos hidráulicos previstos será la renovación de la fosa séptica de Solana, que contará con un presupuesto de 48.292 euros.

La actuación contempla la retirada de la instalación existente y su sustitución por una nueva con la que se reducirá la contaminación de los vertidos y se mejorarán las condiciones del saneamiento en esta zona del municipio.

Por otra parte, Media ha destacado también las actuaciones que el Ayuntamiento de Miera llevará a cabo para mejorar distintos viales del municipio con cargo al Plan de Inversiones Municipales, que destina 150.000 euros a este Ayuntamiento.

Tal y como ha explicado el alcalde, los trabajos se licitarán próximamente e incluirán la mejora de la carretera de acceso al barrio de Solana y de los viales de los barrios de Ajanedo y El Cotero.