Fomento mejora dos locales en Arredondo para uso social y cultural con una inversión de 50.000 euros

Fomento mejora dos locales en Arredondo para uso social y cultural - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento, Roberto Media, ha visitado las obras de reforma y acondicionamiento de dos locales municipales de Arredondo, que, una vez finalizados los trabajos, podrán continuar utilizándose para el desarrollo de actividades sociales y culturales.

La actuación, que ha contado con una subvención autonómica de 50.333 euros, ha permitido mejorar las condiciones de los dos locales situados en la planta baja del edificio municipal.

Los trabajos han incluido el acondicionamiento de los espacios interiores, la renovación de los suelos, la mejora del aislamiento y la reforma del baño.

También se ha renovado la instalación eléctrica, con nuevas luminarias LED, y se ha incorporado un sistema de calefacción mediante radiadores eléctricos de alta eficiencia energética, además de un termo eléctrico para el suministro de agua caliente, ha informado el Gobierno en nota de prensa.

Media, que ha recorrido los renovados espacios junto con el alcalde de Arredondo, Leoncio Carrascal, y el director general de Vivienda, Carlos Montes, ha señalado que la actuación en estos espacios públicos "mejora la calidad de vida de sus vecinos".

Está enmarcada en la línea de subvenciones que el Ejecutivo cántabro destinada a ayuntamientos y juntas vecinales para financiar inversiones en edificios de titularidad pública municipal, tanto para uso general como para su incorporación al parque público de vivienda en alquiler. La convocatoria cuenta con un presupuesto total de 1,5 millones de euros.