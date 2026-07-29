Fomento rehabilita las escuelas de Sarceda como vivienda pública de alquiler asequible

El consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, inaugura diversas actuaciones ejecutadas por su departamento en Tudanca. - GOBIERNO

SANTANDER, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las obras de rehabilitación de las antiguas escuelas de Sarceda, en Tudanca, ya han terminado y este edificio de titularidad municipal se destinará a vivienda pública, con lo que pasará a formar parte del parque regional.

La actuación ha sido financiada por el Gobierno de Cantabria mediante una subvención de 43.283 euros concedida al Consistorio dentro de la línea de ayudas a ayuntamientos y juntas vecinales para impulsar inversiones en edificios públicos, que prioriza proyectos que permitan recuperar inmuebles y destinarlos a uso residencial.

Los trabajos en el de Sarceda han sido inaugurados este miércoles por el alcalde de Tudanca, Mario González, y el consejero de Fomento y Vivienda, Roberto Media, quien ha avanzado que en las próximas semanas se abrirá el plazo de inscripción para los interesados en optar a la vivienda habilitada en régimen de alquiler asequible.

La empresa pública Gesvican se encargará de su gestión y la persona beneficiaria deberá censarse en Tudanca, con lo que con esta actuación se contribuye a fijar población en este municipio rural.

En concreto, las obras han permitido adaptar el edificio para convertirlo en una vivienda de una habitación, con salón-comedor y cocina integrados, dormitorio y baño.

Además, se han renovado las instalaciones de fontanería, saneamiento, electricidad e iluminación, se ha mejorado el aislamiento del inmueble y se ha habilitado un nuevo sistema de calefacción.

LICITACIÓN DEL NUEVO CENTRO SOCIAL

Durante su visita al municipio, Media ha avanzado que en los próximos meses su Consejería licitará la construcción del nuevo centro cívico en el barrio Sarceda, que contará con una inversión de más de 300.000 euros.

En este sentido, ha explicado que en la actualidad la Dirección General de Obras Públicas está a la espera de recibir una serie de requerimientos técnicos por parte del Ayuntamiento, que permitirán iniciar la contratación de estos trabajos.

"Será un nuevo edificio que se destinará a usos múltiples y que albergará diferentes actividades sociales que hasta ahora se llevaban a cabo en las antiguas escuelas", ha expresado el consejero, que ha apuntado a que estas obras estarán "casi concluías" antes de que termine la legislatura.

MEJORA DEL ACCESO A SARCEDA

También ha comprobado la finalización de los trabajos de acondicionamiento del vial municipal que conecta la carretera CA-281 con el barrio de Sarceda, una actuación que ha contado con una inversión autonómica de 86.675 euros.

El titular de Fomento se ha referido a los problemas de desprendimiento que sufría esta carretera, el principal acceso a este núcleo, y ha indicado que, pese a haberse realizado anteriormente arreglos, se encontraba en un "deficiente estado" y suponía un riesgo para la seguridad vial.

Los trabajos han permitido mejorar las condiciones de circulación en un tramo aproximado de 1,8 kilómetros de longitud, que presentaba un "importante deterioro" del firme en varios tramos, además de un argayo que había provocado el hundimiento de la calzada.

Por último, Media ha indicado que Fomento destinará una subvención de 150.000 euros al Ayuntamiento para el saneamiento integral de la calle Marina, trabajos que en su totalidad ascienden a 175.000 euros.