Fomento renueva cerca de 8,5 kilómetros de tuberías para mejorar el abastecimiento en Laredo y Nates

El consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, visita las obras de renovación de tuberías de abastecimiento del Plan Asón. - RAÚL LUCIO/GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente, Roberto Media, ha visitado este miércoles las obras de renovación de cerca de 8,5 kilómetros de tuberías de abastecimiento en alta a Laredo y Nates, en el municipio de Voto, un proyecto que mejorará "de forma muy notable" la calidad y el suministro de agua a los municipios de Colindres, Laredo, Bárcena de Cicero y Voto.

Estos trabajos cuentan con un plazo de ejecución de 12 meses y una inversión de más de 2 millones de euros, cofinanciados en un 60% con fondos FEDER, mientras que el 40% restante es aportado por el Ejecutivo autonómico.

Media ha afirmado que esta actuación se enmarca dentro del Plan Hidráulico Asón, "el más importante de la región" tanto por su extensión, 180 kilómetros cuadrados, como por las más de 50.000 personas que se abastecen de este sistema.

En concreto, ha explicado que este proyecto se centra en dos líneas de este Plan que presentan "graves problemas" de explotación y fugas reiteradas a consecuencia de sus más de 40 años de antigüedad, y que afectan a la garantía del suministro y a las posibilidades de expansión.

En primer lugar, se ha referido a la renovación del trazado que discurre desde el depósito de Colindres hasta el depósito municipal de Laredo, una tubería fabricada en fibrocemento, de cerca de 4 kilómetros de longitud, a la que se suma un tramo adicional de acceso al depósito situado en la parte alta del Risco.

La segunda actuación se centra en el ramal entre Treto y el depósito de Nates. En este caso, se sustituirá una tubería de fibrocemento de aproximadamente 4,4 kilómetros por una nueva conducción de fundición dúctil.

El consejero ha explicado que el ramal que llega a la localidad de Nates está lleno de tomas y trabaja como un ramal de distribución, lo que impide el aumento de caudal necesario para continuar la distribución del agua del Plan Asón al municipio de Voto.

En este sentido, ha asegurado que la reducción de las constantes fugas en esta infraestructura proporcionará un ahorro del agua captada del río Asón, en Ampuero, mejorando la sostenibilidad hídrica y ambiental del río.

Además, supondrá un ahorro económico y una mejora de la eficiencia energética al reducirse los costes de explotación y los gastos de reparación de fugas.

Por otro lado, ha resaltado que estas obras modificarán también el trazado de estas dos líneas para hacerlas discurrir por caminos o viales públicos de fácil acceso y mantenimiento.

Por último, el consejero ha anunciado que, en colaboración con el Ayuntamiento de Voto, su departamento está ya trabajando para definir la solución técnica más adecuada para aumentar la garantía de suministro a todas las localidades del municipio. "En los próximos meses adjudicaremos la redacción del proyecto y en cuanto esté definido, licitaremos las obras", ha avanzado.

El consejero ha estado acompañado por la directora general de Aguas y Puertos, María Tejerina; y los alcaldes de Laredo, Miguel González; de Voto, Santiago del Campo; de Colindres, Javier Incera; y de Bárcena de Cicero, Gumersindo Ranero.

OTROS PROYECTOS HIDRÁULICOS

El consejero ha puesto en valor las "numerosas e importantes" actuaciones ejecutadas por su departamento para garantizar el abastecimiento y mejorar el saneamiento por toda Cantabria que, según ha insistido, ponen de manifiesto que ésta es "la legislatura del agua".

Entre ellas, se ha referido al Plan Noja para solucionar los problemas de abastecimiento en Arnuero, Meruelo, Noja y Bareyo. Por otro lado, ha asegurado que "en breve" finalizarán las obras de mejora del plan Hidráulico Castro Urdiales.

También ha indicado que en la comarca de Campoo está prevista la sustitución de aproximadamente 60 kilómetros de tuberías para solucionar los actuales problemas de abastecimiento de agua que padecen cerca de una treintena de localidades en los municipios de Las Rozas de Valdearroyo, Hermandad de Campoo de Suso y Campoo de Enmedio.

Sobre este asunto, ha avanzado que el primer proyecto, que contempla la renovación de la tubería entre el depósito de Reinosa y el de Bolmir, "está recién adjudicado" y contará con una inversión autonómica de 800.000 euros.

Además, ha recordado que en la comarca de Liébana ya se encuentran en ejecución las obras de mejora del sistema hidráulico, iniciadas en abril de 2025, que permitirán garantizar el abastecimiento de agua potable a Potes y las localidades más pobladas de Cillórigo de Liébana.

En su conjunto, el consejero ha subrayado que estas actuaciones supondrán una inversión total cercana a los 8 millones de euros y ha afirmado que el objetivo de su departamento es que todas las obras estén en marcha antes de que finalice la legislatura.

Por otro lado, ha avanzado que ya se encuentra redactado el proyecto para abastecer agua a las localidades de Tudes y Tollo, en Vega de Liébana, con un presupuesto de medio millón de euros, y en fase de redacción el proyecto que dará servicio a los municipios de Pesaguero y Cabezón de Liébana, que contarán con una inversión de 6 millones de euros.

Y ha añadido que recientemente se han inaugurado las obras de sustitución de las tuberías de abastecimiento de agua en alta que dan servicio a los municipios de San Vicente de la Barquera y Valdáliga.

Media ha recordado que solo el Plan de Inversiones Municipales de la Consejería movilizará en estos cuatro municipios 1,9 millones de euros en diferentes actuaciones, de los que 1,3 millones serán financiados por el Gobierno de Cantabria en el marco de esta línea de ayudas.

En el caso de Colindres, el consejero ha explicado que se ejecutarán tres actuaciones: el acondicionamiento del parque infantil en la calle Esperanza, la urbanización de la calle del Carmen y la reparación integral de las fachadas de la Casa de la Juventud.

En Laredo, el proyecto contempla la reparación del saneamiento y el aglomerado en la avenida de los Derechos Humanos. Por su parte, en Bárcena de Cicero se llevará a cabo el ensanche y mejora de la calle La Maza, en Adal-Treto. Y en Voto se ejecutará la fase IV del saneamiento en San Miguel de Aras.