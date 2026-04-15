Fomento y Toranzo firman el convenio de expropiaciones del saneamiento de Villasevil para acabar con los vertidos al Pas

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Roberto Media, y el alcalde de Santiurde de Toranzo, Víctor Manuel Concha - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Roberto Media, y el alcalde de Santiurde de Toranzo, Víctor Manuel Concha, han firmado un acuerdo de colaboración para que el Ejecutivo autonómico tramite el expediente de expropiación forzosa que permita disponer de los terrenos necesarios para ejecutar el proyecto de saneamiento y la conexión de Villasevil con el interceptor general de la cuenca alta del Pas.

Esta actuación, que contará con una inversión autonómica de 860.000 euros y un plazo de ejecución de 10 meses, permitirá la recogida de aguas residuales en esta localidad, evitando su vertido a fosas sépticas, pozos negros o vertidos directos, que finalmente acaban en el río Pas.

Media ha destacado que este proyecto supone "un paso decisivo" para mejorar la calidad ambiental y avanzar en la protección del río Pas, al tiempo que ha asegurado que la nueva red pondrá fin al "problema histórico" de los vertidos, "que durante años ha dañado a este entorno natural".

El consejero ha recordado que el proyecto ya se encuentra redactado y ha explicado que, de forma paralela a la firma de este convenio, la Consejería está trabajando en la elaboración de los pliegos de contratación para proceder a la licitación de las obras "a la mayor brevedad posible".

En concreto, según ha informado el Gobierno, los trabajos contemplan la realización de una serie de colectores por gravedad para aguas fecales que recorren la localidad y se conectan, en dos pozos de registro diferentes, al interceptor general de la cuenta alta del Pas.

Respecto al expediente de expropiación forzosa, Media ha explicado que la Dirección General de Aguas y Puertos será el órgano responsable de su tramitación, así como del abono íntegro de las correspondientes indemnizaciones, cuyo coste estimado será de 80.000 euros, y que afectan a una superficie de casi 12.000 metros cuadrados.

"Esta actuación es un ejemplo más del importante esfuerzo inversor que el Gobierno de Buruaga está llevando a cabo a lo largo de esta legislatura en materia de obras hidráulicas", ha resaltado Media, quien ha puesto en valor el alcance y la relevancia de este tipo de intervenciones por toda la región.

En este sentido, ha insistido en que esta es "la legislatura del agua", en la que la Consejería está priorizando actuaciones destinadas a garantizar a todos los cántabros, con independencia del municipio en el que residan, unas infraestructuras de abastecimiento y saneamiento "modernas, eficientes y respetuosas con el medio ambiente".

Por su parte, el regidor municipal ha asegurado que este proyecto supone "dar un paso definitivo" para poner fin a los vertidos incontrolados que, desde hace años, han obligan al Ayuntamiento a hacer frente a sanciones.

Asimismo, ha destacado que se trata del inicio de unas obras "muy esperadas por los vecinos" y ha avanzado que ya se está trabajando en la siguiente fase del proyecto, un ramal que comienza a la altura del cementerio de Villasevil y finaliza en Iruz, que permitirá completar el saneamiento en la zona.

En concreto, los colectores a proyectar comprenden una longitud de casi nueve kilómetros lineales, a los que se suman las acometidas domiciliarias. Se estima que el coste aproximado de este proyecto ronde los dos millones de euros.