El Fondo de Cooperación Municipal para 2026 se 'congela' en 18,5 millones tras no aprobarse el presupuesto

SANTANDER, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Fondo de Cooperación Municipal del Gobierno de Cantabria (PP) a los ayuntamientos para este año se 'congela' en los 18,5 millones de euros tras no haberse aprobado los presupuestos autonómicos de 2026, que preveían dotarlo de más de 19, y haberse tenido que prorrogar los de 2025.

Su reparto se aprobará este mes y supondrá que, de los 102 ayuntamientos, habrá 57 que recibirán menos que en 2025, 39 más y los cinco más poblados y los cinco má poblados y Valle de Villaverdde se quedarán igual.

Así lo ha anunciado este jueves la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, que ha presidido la Comisión de Administración Local (CAL), formada por representantes del Ejecutivo regional y de la Federación de Municipios de Cantabria (FMC).

Urrutia ha explicado que el hecho de que la cuantía no crezca respecto a 2025 es una de las "grandes consecuencias" de la no aprobación de los presupuestos después de que el Parlamento devolviera el proyecto de ley presentado por el Gobierno al prosperar una enmienda a la totalidad apoyada por PRC, PSOE y Vox.

"No es lo mismo repartir entre los municipios más de 19 millones de euros, que algo más de 18,5", ha reconocido Urrutia, que ha indicado que el incremento de la partida hasta más de 19 millones estaba "vinculado" a la aprobación de unas nuevas cuentas.

Urrutia ha asegurado que en el Gobierno "no nos damos por vencidos" respecto a la posible aprobación del presupuesto y ha indicado que, en el caso de que ello ocurriera, se haría un complemento por la cuantía a aportar".

"De momento esto es lo que tenemos", ha indicado la consejera, que ha señalado que "Cantabria no se para, y no vamos a permitir que esta situación afecte a los ayuntamientos".

57 AYUNTAMIENTOS RECIBIRÁN MENOS QUE EN 2025 Y 39 MÁS Urrutia ha explicado que la "congelación" del Fondo de Cooperación Municipal hace que, durante 2026, la distribución, conforme a la fórmula que la propia Ley de creación del Fondo establece, "beneficie a unos ayuntamientos y perjudique a otros".

Según ha detallado la consejera, en este fondo destinado a los 102 ayuntamientos, los cinco municipios con más de 20.000 habitantes (Santander, Torrelavega, Castro Urdiales, Piélagos y Camargo) no sufren variación porque su cuantía es fija, junto a Valle de Villaverde, que tiene un trato especial.

Del resto de 96 municipios, a los que se les aplica la cuantía fija y variable de superficie y población, 57 verán reducidas sus cuantías, con Comillas, donde gobierna una coalición PRC-PSOE, como el ayuntamiento más perjudicado.

Concretamente, ese ayuntamiento percibirá un 1,83% menos que en 2025, lo que supone 2.183 euros menos. Mientras, de los 57 municipios perjudicados el que menos pierde es Villafufre, un 0,02% (22,44 euros menos).

Mientras, de los 39 municipios que verán aumentada su cuantía --"a costa, eso sí, de la merma de los otros 57, que bajan", ha dicho la consejera--, el que más crece porcentualmente en aportación, un 2,33%, es Bárcena de Cicero, donde también gobiernan los regionalistas con Gumersindo Ranero como alcalde, mientras el que menos lo hace es Pesaguero (PP), un 0,06%, es decir 60,71 euros más.

"Este es solo un ejemplo más del impacto de la no aprobación de las cuentas, que claro que tiene consecuencias, a pesar de que algunos se empeñen en decir que no", ha indicado Urrutia.

La consejera ha asegurado que si se hubiera aprobado el presupuesto para 2026, tan solo el aumento previsto por el Gobierno del 2,8%, "que podría haber sido superior", como sucedió en 2024 y en 2025, "ningún ayuntamiento hubiera perdido, todos habrían aumentado su cuantía, respecto al ejercicio anterior".

Urrutia ha reivindicado que aún así, en los últimos años, el Fondo de Cooperación Municipal, ha crecido, "a diferencia de lo que ocurrió hasta el año 2022".

De hecho, ha indicado que en 2024 se estableció, por primera vez, un porcentaje de crecimiento superior al del IPC y su distribución en enero de ese año. "Además, se pagó en el mes de febrero, algo histórico", ha resaltado.

SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES

En la reunión de la Comisión de Administración Local, la consejera también ha informado sobre las distintas líneas de subvenciones destinadas a entidades locales este año.

Una de ellas son las dirigidas a mancomunidades de municipios para financiar sus gastos corrientes, por un importe máximo de 309.000 euros; otras para locales menores, que suman casi 322.000, o las destinadas a los ayuntamientos en riesgo de despoblamiento para la adquisición de vehículos de uso común o para el fomento de su administración digital.

En el mismo sentido, Urrutia ha recordado todas las líneas de ayudas previstas en el ámbito de la seguridad y la protección civil, tales como socorrismo y salvamento en playas, vehículos, material y vestuario para policías locales y miembros de las agrupaciones de protección civil o para la instalación de hidrantes en los municipios.

Según ha dicho, todas estas líneas de subvenciones "buscan reforzar la colaboración económica del gobierno con los municipios para la mejora en la prestación de sus servicios a los ciudadanos".