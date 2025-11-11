El Fondo Social Europeo Plus invierte tres millones de euros en cursos de especialización para jóvenes cántabros - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Fondo Social Europeo Plus (FSE+) invierte tres millones de euros en cursos de especialización para la formación profesional de jóvenes cántabros en ámbitos estratégicos. Estos cursos se enmarcan en la plataforma STEP (Strategic Technolgies for Europe Platform) y constituyen una especie de máster en FP.

Este programa tiene el objetivo de completar las competencias de personas que disponen de un título profesional de referencia e incorporar en la formación del alumnado las últimas innovaciones del sistema productivo, especialmente de los ámbitos emergentes, ha informado el Ejecutivo regional.

Una delegación del comité de seguimiento del Programa FSE+ Cantabria 2021-2027 ha celebrado una visita este martes al IES Cantabria, donde ha conocido de cerca el curso dedicado a cultivos celulares.

En detalle, han presenciado el trabajo que desarrollan los jóvenes en el laboratorio y la formación y adquisición de competencias que reciben para desarrollar una actividad profesional en centros de investigación como el Instituto de Investigación Sanitaria Valdecilla (IDIVAL) o el Instituto de Biomedicina y Biotecnología de Cantabria (IBBTEC).

El consejero de Fondos Europeos, Luis Ángel Agüeros, ha destacado esta inversión y ha señalado "el importante retorno" que presenta la inversión en formación especializada, así como ha trasladado la receptividad del Gobierno de Cantabria para desarrollar este tipo de iniciativas mediante líneas de ayudas específicas.

También se ha referido a la contribución de esta iniciativa a la mejora de las capacidades y la competitividad del mercado laboral.

En concreto, han participado en la visita una delegación integrada por representantes de la Comisión Europea, el Ministerio de Trabajo y Economía Social, el Gobierno de Cantabria y organizaciones sociales económicas implicadas en el FSE+ y presentes en Cantabria.