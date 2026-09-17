La formación ante los nuevos retos del sector financiero centra una nueva edición del Máster en Banca de la UC

Inauguración del Máster en Banca y Mercados Financieros de la Universidad de Cantabria. - UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

SANTANDER 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La formación y la capacidad de adaptación ante la transformación del sector financiero centrarán una nueva edición del Máster en Banca y Mercados Financieros de la Universidad de Cantabria (UC), que ha dado comienzo este miércoles y que alcanza ya su XXXI edición.

El programa, impulsado por la Fundación UCEIF a través de Santander Financial Institute (SANFI), la Universidad de Cantabria y Banco Santander, continúa así una trayectoria de más de tres décadas dedicada a la formación de profesionales especializados en el ámbito financiero.

En un comunicado, la UC ha subrayado que este curso ha comenzado en un momento en el que el sector financiero afronta una profunda transformación, marcada por la evolución tecnológica, la digitalización, los cambios en las necesidades de los clientes y la aparición de nuevos modelos de negocio.

En este sentido, ha explicado que el máster mantiene su apuesta por una formación que combina conocimientos de esos ámbitos con una visión práctica de la actividad bancaria y de los mercados financieros.

La directora general de la Fundación UCEIF, Belén Díaz, ha asegurado que contar con Banco Santander en el diseño y la impartición de un programa permanentemente adaptado a las necesidades y retos del sector financiero, junto con un excelente claustro de profesores de la Universidad de Cantabria y otras universidades, hace que la formación sea "de alto nivel" y esté orientada a favorecer la elevada empleabilidad de sus estudiantes.

Por su parte, la rectora de la UC, Conchi López, ha destacado la colaboración entre la universidad y el ámbito empresarial "como elemento esencial para ofrecer una formación conectada con las necesidades profesionales".

"La continuidad del máster durante más de tres décadas refleja, además, la consolidación de un proyecto que ha permitido estrechar los vínculos entre la formación universitaria y el sector financiero", ha señalado.

Por último, el director Comercial de Empresas de la DT Cantabria-Asturias del Banco Santander, Luis Carlos Velarde, ha subrayado el compromiso de la entidad con el desarrollo y la preparación de nuevos profesionales, así como la relevancia de contar con personas capaces de desenvolverse en un entorno financiero "cada vez más dinámico y exigente".