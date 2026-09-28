Formalizado el convenio que permitirá construir 37 VPO en San Vicente de la Barquera

El consejero de Vivienda, Roberto Media, y la alcaldesa de San Vicente de la Barquera, Charo Urquiza, firman el convenio para la construcción de 37 VPO en el municipio - GOBIERNO DE CANTABRIA

SAN VICENTE DE LA BARQUERA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera han formalizado este lunes el convenio para la cesión a Gesvican de una parcela municipal de más de 3.600 metros cuadrados, ubicada en La Revilla, en la que se construirán 37 viviendas protegidas en régimen de alquiler con opción a compra.

El convenio ha sido firmado por el consejero de Vivienda, Roberto Media (PP), y la alcaldesa de San Vicente de la Barquera, Charo Urquiza (PSOE).

A través de este acuerdo, la empresa pública Gesvican asumirá la promoción, que servirá para incrementar la oferta de vivienda protegida y ampliar las oportunidades de acceso para ciudadanos y vecinos del municipio.

Tal y como ha explicado Media, tras este paso se procederá a licitar la redacción del proyecto constructivo para, a continuación, licitar y ejecutar las obras de estos inmuebles.

"Espero que en dos o tres meses podamos estar por aquí ya pidiendo la licencia con ese proyecto básico y, a partir de ahí, licitar la obra para que en lo que queda de legislatura veamos obras en San Vicente de la Barquera", ha afirmado.

Además, ha puesto en valor que "cada parcela que un ayuntamiento pone a disposición del Gobierno de Cantabria es una oportunidad para construir hogares, fijar población y ofrecer oportunidades a nuestros jóvenes y nuestras familias".

Según ha explicado, se trata de una actuación que se enmarca en la estrategia del Ejecutivo de Buruaga para incrementar el parque público de vivienda mediante la movilización de suelo público y la colaboración con los ayuntamientos de la Comunidad.

Como en otras promociones similares, las viviendas serán adjudicadas mediante sorteo entre las personas que se inscriban y cumplan los requisitos establecidos para acceder a este tipo de promociones de vivienda pública.

Una vez adjudicadas, los beneficiarios deberán empadronarse en el municipio de San Vicente de la Barquera, ha detallado el Gobierno regional en un comunicado.

Media ha destacado que esta actuación es "un ejemplo claro de cómo la colaboración entre administraciones permite transformar suelo disponible en oportunidades reales para nuestros jóvenes".

En este sentido, el consejero ha agradecido "muy especialmente" la implicación del Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera, de su alcaldesa y de todo el equipo de Gobierno y ha subrayado la importancia de que las administraciones trabajen conjuntamente para incrementar la oferta residencial.

"Los cántabros no necesitan más intervencionismo, ni más anuncios que nunca llegan a materializarse. Necesitan que se construyan nuevas viviendas, que aumente la oferta y, sobre todo, que las administraciones trabajemos conjuntamente para hacerlas realidad", ha defendido.

En esta línea, Media ha defendido que la "mejor política de vivienda pasa por aumentar la oferta disponible, impulsar nuevas promociones y generar seguridad jurídica para favorecer la inversión y la construcción de nuevas viviendas".

Asimismo, ha opinado que "la única manera de moderar los precios y facilitar el acceso a la vivienda es que haya más viviendas disponibles para los ciudadanos".

Por su parte, la alcaldesa, ha destacado que la firma de este convenio permite avanzar en las siguientes fases administrativas que darán lugar a esta nueva promoción de viviendas protegidas.

En palabras del Gobierno, Urquiza ha puesto en valor la colaboración entre ambas administraciones y ha confiado en que estas viviendas, que se incorporarán al parque público de viviendas de Cantabria, contribuyan a que "nuestra gente joven no se nos vaya" y permitan facilitar nuevos proyectos de vida.

La regidora municipal ha defendido que "la única solución al gran problema de la vivienda es trabajar, trabajar y trabajar" y ha asegurado que es precisamente lo que está haciendo el Ayuntamiento para que la actuación avance.