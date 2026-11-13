El Foro Técnico Nacional Centros de Emergencias 112 tratará de unificar criterios de respuesta ante emergencias

XXXII Fòrum Tècnic Nacional de Centres D'Emergències 112. - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cantabria está participando en la XXXII edición del Foro Técnico Nacional Centros de Emergencias 112 de España, que se está desarrollando en Palma de Mallorca, con tres objetivos principales: evaluar las posibilidades de mejora de los sistemas de aviso a la población, como el ES-Alert; unificar criterios de respuesta ante emergencias, y continuar mejorando la accesibilidad de los ciudadanos a los centros del 112.

Se trata de un encuentro periódico, habitualmente con una periodicidad anual, de carácter técnico y de coordinación en el que se reúnen los directores y responsables de los centros de toda España para compartir experiencias y buenas prácticas, coordinar protocolos de actuación, acordar mejoras tecnológicas y operativas y unificar criterios para la gestión de las emergencias en todo el país.

En esta edición participan presencialmente 42 técnicos o directivos procedentes de las 19 comunidades o ciudades autónomas de España, así como también un técnico representante de la Secretaría General de Protección Civil y Emergencias.

La representación de Cantabria la encabeza el director del Servicio de Emergencias de Cantabria (SEMCA), Samuel Ruiz, que, en un comunicado, ha tildado este tipo de encuentros como "espacios estratégicos para reforzar la coordinación y seguir avanzando en la mejora de la respuesta ante emergencias en todo el territorio nacional".

Para Ruiz, "compartir experiencias, analizar conjuntamente las innovaciones tecnológicas aplicables a la gestión de emergencias, avanzar hacia procedimientos cada vez más homogéneos y trabajar de forma coordinada en el fortalecimiento de un servicio tan esencial como el 112, constituye la mejor vía para impulsar el sistema de atención de emergencias, en cada Comunidad Autónoma como en el conjunto del país".

Asimismo, ha subrayado que estos foros son un marco "valioso y necesario" para avanzar y adaptarse a las nuevas necesidades que surgen en materia de emergencias y a escenarios "cada vez más complejos".

ASUNTOS A TRATAR

Uno de los asuntos principales que se abordarán durante las dos jornadas del Foro será el análisis de posibles mejoras en los sistemas de alerta dirigidos a la ciudadanía ante situaciones de emergencia.

En este contexto, se estudiará la evolución del sistema ES-Alert, una herramienta de envío masivo de avisos que nació gracias al impulso de este Foro y que se encuentra en funcionamiento desde 2022.

Durante el encuentro, especialistas y técnicos revisarán su funcionamiento para valorar posibles avances.

Además, se debatirán los criterios de activación y los distintos niveles de uso, así como nuevas soluciones basadas en esta tecnología para reforzar la información a la población en grandes emergencias.

Asimismo, se analizarán las oportunidades que ofrecen las redes 5G y otras tecnologías emergentes para mejorar la capacidad de comunicación y la coordinación de las respuestas ante incidentes.

Para ello, se considera fundamental que los Centros de Emergencias continúen adaptándose a los avances tecnológicos, de cara a aprovechar todas las posibilidades que estas innovaciones ponen a su disposición.

Otro de los ejes de trabajo del Foro será la mejora de la accesibilidad a los servicios de emergencias para toda la ciudadanía. En especial, se seguirán impulsando iniciativas que faciliten el acceso a las personas con discapacidad, garantizando así la igualdad de oportunidades en la atención de emergencias.

Entre las novedades previstas destaca la próxima incorporación de la tecnología RTT (Texto en Tiempo Real), que permitirá mantener conversaciones bidireccionales mediante mensajes de texto sincronizados entre los usuarios y los Centros de Emergencias 112.

Todo este trabajo se desarrolla sin perder de vista los importantes retos que afrontan actualmente los Centros de Emergencias 112. ya que han aumentado los fenómenos meteorológicos extremos, las posibles crisis sanitarias, los conflictos sociales y las emergencias relacionadas con los movimientos migratorios, situaciones que exigen una respuesta cada vez más rápida, coordinada y eficaz.