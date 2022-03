El fotógrafo Javier Vallhonrat expone en las Naves de Gamazo su proyecto sobre un glaciar de Pirineos

La muestra, que podrá visitarse del 18 de marzo al 29 de mayo, supone una reedición, ampliada y revisada, de la presentada en Madrid en 2019

El fotógrafo Javier Vallhonrat expondrá en las Naves de Gamazo de Santander su último proyecto artístico 'La sombra incisa. Bordeando el hielo', que gira en torno al glaciar de La Maladeta (Pirineos) y podrá visitarse del 18 de marzo al 29 de mayo de 2022.

Se trata de un trabajo que surge del amor del artista hacia los espacios naturales y con el que pretende sensibilizar y poner el foco sobre el valor del medio natural y el deterioro causado por la acción y actividad humana.

En concreto, la muestra acoge un total de 40 obras procedentes del archivo personal del artista, la Colección ENAIRE de Arte Contemporáneo, y el Museo de la Universidad de Navarra, acompañadas por registros audiovisuales y piezas documentales que acercan al universo emocional y simbólico que Vallhonrat ha tejido en torno al glaciar, entidad que el artista aborda como un "complejo ser intensamente vivo, vulnerable y cambiante".

La actual muestra supone una reedición, ampliada y revisada, de la exposición presentada en Madrid en 2019 como consecuencia de la concesión, un año antes, del I Premio Trayectoria de Fotografía Fundación ENAIRE a Javier Vallhonrat.

Un proyecto en el que Vallhonrat comenzó a trabajar en el año 2009, cuando ahonda en su relación con la alta montaña y el glaciar de La Maladeta, y que tiene su origen en una fotografía tomada del mismo en 1853 por el francés Joseph Vigier.

El trabajo artístico que presenta el autor subraya la importancia de "la lentitud y la experiencia de lo físico" como modo de relación afectiva y simbólica con el Glaciar de la Maladeta, reducto histórico único en la Europa meridional al que retrata con "amor y respeto".

Este proyecto supone el acompañamiento, la permanencia y el retrato del glaciar de La Maladeta, situado en el Pirineo de Huesca, y que desde 1991 ha perdido más del 60 por ciento de su superficie.

La exposición ha sido inaugurada este miércoles en rueda de prensa por el propio artista, la delegada del Gobierno, Ainoa Quiñones; el vicepresidente regional, Pablo Zuloaga; y la directora gerente de la Fundación Enaire, Beatriz Montero de Espinosa, entre otros.

"El glaciar es un ser que a mí me sobrecoge, me sobrecoge su belleza, su silencio, su soledad y que es increíblemente inhóspito y, a la vez, me produce la misma ternura y tristeza que cuando uno ve una ballena varada", ha señalado Vallhonrat, para quien "lo vivo es inabordable, es inabordable y afortunadamente nos queda todo por descubrir acerca de ello".

VISITAS GUIADAS A LA EXPOSICIÓN Y ACTIVIDADES

Se realizarán un total de cuatro visitas diarias, dos en horario mañana y dos en horario de tarde. De martes a viernes las mañanas estarán reservadas a grupos (asociaciones, colectivos o colegios) y las tardes contarán con una visita guiada a las 18.30 horas; los sábados se ofrecerán visitas a las 12.30 y 18.30 horas; y los domingos y los festivos a las 12.30 horas.

Las visitas tendrán una duración aproximada de 50 minutos, no hace falta reserva previa, aunque podrán concertarse a través del correo actividadesgamazo@fundacion.enaire.es o llamando al 697 652 171.

Igualmente, para esta exposición se ha diseñado una serie de talleres y actividades didácticas destinadas a públicos de todas las edades.

SOBRE JAVIER VALLHONRAT

Javier Vallhonrat (Madrid 1953), licenciado en Bellas Artes y en Psicología, elige la fotografía como su medio privilegiado de investigación, explorando sus límites como lenguaje, y haciéndolo dialogar con la pintura, el vídeo, la performance, la palabra o la instalación.

A lo largo de más de tres décadas, Vallhonrat ha simultaneado el desarrollo de su obra con una actividad docente impartida en instituciones públicas y privadas de diversos países.

Durante los últimos años ha trabajado en entornos geoclimáticos particulares, llevando a cabo proyectos de prolongada duración que continúa desarrollando en la actualidad.

La obra de este artista ha sido expuesta en numerosos museos e instituciones de todo el mundo, y se encuentra en colecciones como la del Museo Reina Sofía de Madrid, el Gran Duc Jean de Luxemburgo o el Museo de Arte Moderno de Filadelfia, entre otros.

Su trabajo ha sido reconocido con numerosos y prestigiosos galardones, entre los que cabe destacar el Premio Nacional de Fotografía, el Premio de Fotografía de la Comunidad de Madrid, el Premio de Fotografía del Ayuntamiento de Madrid, el Premio Bartolomé Ros de PHotoESPAÑA y el I Premio Trayectoria Fundación ENAIRE.