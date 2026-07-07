Las fotos de los alumnos de Pedro Palazuelos se exponen en Bielva desde el viernes y de forma permanente

Archivo - Foto de Pedro Palazuelos en su etapa como profesor en Bielva - PEDRO PALAZUELOS - Archivo

La inédita muestra de escolares y profesor, exhibida en mayo en la UC, se inaugura el día 10 en el pueblo donde se tomaron las imágenes SANTANDER 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La exposición con las imágenes realizadas por los alumnos del fotógrafo cántabro Pedro Fernández Palazuelos (Limpias, 1951) durante su etapa como profesor en una escuela rural del pueblo de Bielva, en el municipio de Herrerías, se exhibirán en esta localidad de forma permanente a partir de este viernes, 10 de julio, cuando se inaugurará allí la muestra, a las 19.00 horas.

De esta forma, el trabajo fotográfico que los escolares realizaron junto al entonces maestro regresarán al lugar donde fueron tomadas las imágenes para documentar la vida en la escuela y en el pueblo, y donde se podrán contemplar a partir de ahora, en un salón multiusos que el Consistorio tiene en esta pedanía.

"Tiene todo el sentido que se quede allí", ha expresado a Europa Press Palazuelos, quien ha destacado que los autores de la gran mayoría de las imágenes que conforman la muestra -20 de un total de 25- fueron tomadas por vecinos de Bielva hace casi medio siglo, cuando "eran unos niños". Las otras cinco son obras suyas.

Además, el Ayuntamiento financió las copias de las fotografías y los marcos en los que se exhiben, dentro del convenio de colaboración con el Centro de Recursos, Interpretación y Estudios en Materia Educativa (CRIEME) de la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria y que se ubica en Polanco, en la casa del escritor José María de Pereda.

Las 25 fotografías fueron expuestas de forma inédita el pasado mes de mayo en la Facultad de Educación de la Universidad de Cantabria. Bajo el título 'Primeras miradas. Una escuela rural' muestran esas primeras miradas del alumnado y desvelan también algunas de las imágenes del incipiente fotógrafo.

Con esta propuesta cultural se recupera una parte del patrimonio histórico educativo de Cantabria, la de Palazuelos, que trabajó como docente en Bielva entre 1975 y 1980. Durante esos cinco años, puso en marcha un modelo de escuela rural innovadora que colocaba al alumnado en el centro de su quehacer pedagógico.

Una de actividades más relevantes fue la fotografía para documentar la vida en la escuela y en el pueblo, después de que alguno de los estudiantes le sugiriera la posibilidad de tomar imágenes de las actividades que desarrollaban.

Como en la escuela no tenían recursos, los alumnos enviaron cartas a diversas empresas solicitando material fotográfico y así consiguieron cuatro cámaras y diversos carretes con los que, tanto el maestro (que desconocía hasta entonces las técnicas fotográficas) como sus pupilos comenzaron a investigar el uso de la imagen como un medio de expresión y de comprensión de su realidad más cercana.

FOTOS INÉDITAS.

Las fotos tomadas por el alumnado no habían sido mostradas nunca, hasta el pasado mayo en la UC. Para la muestra, se recuperaron los negativos realizados por los estudiantes y se seleccionaron 20 imágenes inéditas hechas por los niños de la escuela en los que muestran sus intereses y la vida de los habitantes de Bielva.

Esas imágenes se acompañan por otras cinco del propio Palazuelos y por un conjunto de textos y referencias que contextualizan toda la actividad pedagógica desarrollada durante ese lustro, y que evidencian la importancia de la labor educativa del maestro.

Como resultado de ese trabajo, se publicó un catálogo que recoge las imágenes y textos producidos por el alumnado de la escuela durante esa etapa y por el propio maestro, y que se entregará a los visitantes de la muestra en Bielva.