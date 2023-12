La FSC mantendrán las subvenciones al sector cultural en 2024 e iniciará la colaboración con la Fundación Albéniz

Este año se han apoyado con más de medio millón de euros una treintena de proyectos diseñados por el tejido cultural local



La Fundación Santander Creativa (FSC) ha aprobado este jueves el plan de actuación de 2024, en el que reforzará su apoyo al sector cultural de la ciudad y consolidará sus principales ejes de trabajo. De este modo, se mantendrán las subvenciones al sector, se reforzará la iniciativa Santander Escénica, se recuperará 'Espacios Brecha' y se iniciará la colaboración con la Fundación Albéniz, mientras que desaparecerá el ciclo de conciertos Excéntricos.

Así lo ha informado este viernes la FSC tras la reunión de su Patronato, que ha concretado que el próximo año mantendrá las ayudas al sector cultural, la herramienta más directa que tiene la entidad para atender las necesidades de los profesionales, tanto a través de la convocatoria general de subvenciones como gracias al programa de ayudas 'Tan Cerca' que gestiona junto a Bilbao y Logroño.

En este sentido, la FSC tratará de agilizar el proceso de la convocatoria general de subvenciones. Y además, organizará las jornadas profesionales 'Tan Cerca', un evento que acogerá Santander y que está recogido en este programa cuyo propósito es favorecer la cultura colaborativa entre ciudades.

Una de las principales novedades respecto a este 2023 será que la FSC reducirá la partida destinada a proyectos de autoría propia y solo mantendrá aquellos que impactan de un modo más directo en el sector profesional local.

Por eso, se reforzarán iniciativas como 'Santander Escénica', un circuito que nació en 2020 para contribuir a la recuperación del sector y generar actividad cultural de calidad en la ciudad. Este año se abrirá, sin abandonar la esencia del programa, a otras expresiones como la música.

También se mantendrá el programa de formación 'Aparejo', que asesora y favorece la consolidación del tejido cultural. Y se celebrará como este año una jornada profesional dirigida específicamente al sector audiovisual y del cine para atender cuestiones vinculadas con la producción y la financiación.

Además, la FSC recuperará 'Espacios Brecha', que ya se celebró en 2022 y que pretende acercar a la ciudadanía el trabajo que se realiza desde los espacios dedicados a las artes visuales.

La programación del ciclo de conciertos 'Excéntricos' no continuará en 2024, aunque no se descarta retomar la iniciativa en el futuro. Lo que sí se hará es colaborar con la Fundación Albéniz, una institución que trata de fomentar la música y la enseñanza musical con la que Santander Creativa no había trabajado hasta ahora.

De este modo, la institución continuará trabajando en torno a los cinco ejes estratégicos principales que, desde hace doce años, definen su identidad como son desarrollar iniciativas culturales de autoría propia, financiar iniciativas creadas por el tejido cultural local a través de la convocatoria de subvenciones, ceder las instalaciones de Pronillo, gestionar la Agenda Santander Aúna e impulsar convenios de colaboración con otras instituciones y agentes del sector.

MEMORIA 2023

Además, la FSC ha presentado a su Patronato, reunido en Enclave Pronillo, la memoria de actividades de 2023, un año el que ha apoyado con más de medio millón de euros el desarrollo de una treintena de proyectos diseñados por el tejido cultural de la ciudad.

Dentro de su actividad destaca la renovación de la imagen gráfica y la realización de acciones de comunicación sobre la Agenda Santander Aúna, la web que recoge toda la oferta cultural de la ciudad con independencia de quien sea el organizador que, en sus once años de vida, ha publicado más de 50.000 eventos y ha sido consultada por 375.000 usuarios distintos en este último año.

También en 2023, además de las empresas y profesionales instalados en el espacio coworking, Enclave Pronillo ha acogido nueve talleres regulares para adentrarse en disciplinas como las artes escénicas, la literatura, la danza contemporánea o el estilo de canto popular conocido como "barbershop", que se ha incorporado por primera vez a la programación del edificio.

En cuanto a la campaña Bono Cultura, otra de las iniciativas que desarrolla la institución, hace unos días se agotaron los 10.000 bonos puestos a la venta el pasado mes de mayo.

Asimismo, la FSC informó de la colaboración que dese hace años ofrece a otras iniciativas como el Santander Music o PhotoEspaña.

El encuentro ha estado dirigido la alcaldesa de Santander y presidenta de la FSC, Gema Igual, quien ha agradecido a los patronos su compromiso con la institución y ha recordado que, un año más, el 72% del presupuesto con el que contará la fundación, que asciende a más de un millón de euros, se financia gracias a la aportación principal del Ayuntamiento, que concede 725.000 euros.

Colaboran también el Banco Santander, la Fundación Botín y el Gobierno de Cantabria.