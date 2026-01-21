El fuerte viento en el Seve Ballesteros obliga a regresar al vuelo procedente de Madrid

Archivo - Avión de Iberia - IBERIA - Archivo

SANTANDER 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El fuerte viento registrado esta mañana en el aeropuerto cántabro Seve Ballesteros ha obligado a regresar a Barajas al vuelo procedente de Madrid, según han informado a Europa Press fuentes de AENA.

Se trata del vuelo IB489 de la aerolínea Iberia, que esta mañana ya ha partido con un retraso de 40 minutos de Barajas hacia el Seve Ballesteros y que ha tenido que regresar al aeropuerto de la capital por el fuerte viento.

Según datos de la AEMET, en la zona del Seve Ballesteros las rachas de viento han alcanzado los 82 kilómetros por hora.