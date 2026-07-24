La Fuga celebra sus tres décadas de trayectoria en la campa de la Magdalena ante 8.000 personas

La Fuga celebra sus 30 años de trayectoria en la campa de La Magdalena, dentro del Remember Rock - ELREYLAGARTÓN

SANTANDER, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Fuga celebró anoche en la campa de La Magdalena sus tres décadas de andadura ante las 8.000 personas que acudieron al 'Remember Rock', que también acogió la actuación de Mägo de Oz y el tributo a Extremoduro De Acero.

Además del 30 aniversario de la banda de Reinosa, Nando, uno de los componentes originales del grupo, pudo celebrar sus estrenados 46 años rodeado del público, que le cantó el 'Cumpleaños feliz'.

La formación nacida en Reinosa ofreció hora y media de concierto con 16 temas, entre ellos algunos de los más míticos de toda su trayectoria que fueron coreados por un público, en el que se entremezclaban seguidores de siempre de la banda con gente joven.

Sonaron durante el concierto muchos de sus éxitos, entre ellos 'A ratos', 'Horas infinitas', 'Jaleo', 'Trampas al sol', 'Pedazo de Morón', 'En vela' o 'Amor de contenedor'.

Uno de los momentos más álgidos de la noche llegó con 'Heroína', el emblemático tema que Los Calis lanzaron en 1986 y que La Fuga adaptó en 2005 como parte de su álbum 'Negociando gasolina'.

La banda ligada a Reinosa celebró también el ascenso del Racing a Primera, cantando con el público La Fuente de Cacho.

Después llegaron otros de sus grandes éxitos, como 'Baja por diversión', 'Buscando en La Basura' y 'Por verte sonreír', para despedirse con el emblemático 'Pa aquí pa allá', el tema que habla de ir a la carrera, soñar despierto y vivir de noche.

MÄGO DE OZ Y SU 'NOCHE DE LAS BRUJAS'

Antes que La Fuga, saltó al escenario Mägo de Oz, inmerso en su gira 'Malicia / La Noche de las Brujas'.

La banda madrileña de folk metal, enfocada casi siempre en las historias épicas y la crítica social, apareció en el escenario a las 22.30 horas para interpretar, durante 90 minutos, una selección de temas que muestran quiénes han sido y quiénes son.

No faltaron algunos de sus himnos más populares, como 'Fiesta pagana', 'Molinos de viento', 'La venganza de Gaia' o 'La costa del silencio', ésta última interpretada mientras se proyectaban de fondo imágenes del 'Prestige'.

A lo largo del show, hubo momentos de intensidad, delicadeza y, por supuesto, de descarga festiva, como 'Malicia' y 'Abracadabra'.

Un emotivo momento se vivió cuando la banda interpretó 'Ríos de lágrimas', un tema dedicado a la DANA que afectó a Valencia en 2024 y que dejó más de 200 muertos, desaparecidos y cuantiosos daños.

También hubo tiempo para sorpresas, como la aparición en escena del primer vocalista de Mägo de Oz, Juanma Lobón, que cantó 'La ruta de los sordos'. Y con Xana Lavey llegó 'Mi cuerpo y yo nos dejamos de hablar', tema dedicado a la violencia de género y sus consecuencias.

DE ACERO RINDE TRIBUTO A EXTREMODURO

El 'Remember Rock', festival presentado por Mouro Producciones en colaboración con el Ayuntamiento de Santander, Cantabria Infinita y el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, arrancó con De Acero, el tributo sevillano a Extremoduro que versionó una selección de temas de la banda fundada en Plasencia por Roberto Iniesta.

Abrieron con 'Puta', tema emblemático de la formación extremeña, y cerraron con 'Ama, ama, ama y ensancha el alma'.

La formación andaluza ofreció un recorrido por distintas etapas de su discografía, con un repertorio que incluyó 'La vereda de la puerta de atrás', 'Golfa', 'So payaso', 'Salir', 'Si te vas', 'Deltoya' y 'Jesucristo García'.

La banda dejó palabras bonitas para Santander, agradecimientos a la organización del festival y un recuerdo muy especial para 'Robe', que falleció en diciembre de 2025: "Hay temas que todavía nos duele cantar", confesó.

LA GIRA OT 2025, ESTE VIERNES

Y este viernes, 24 de julio, llega a Magdalena en Vivo la gira OT 2025.

Las puertas de la campa de la Magdalena se abrirán para recibir en el escenario a los 16 concursantes, entre las que se encuentra la santanderina Téyou.