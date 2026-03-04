La Fundación Banco Santander presenta en ARCOmadrid Faro Santander, que se inaugurará a finales de junio

Proyecto Faro. - FUNDACIÓN BANCO SANTANDER

SANTANDER 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Banco Santander ha instalado un stand propio en el Pabellón 9 de IFEMA, en el marco de la edición número 45 de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo ARCOmadrid, que se celebra del 4 al 8 de marzo, para dar a conocer el proyecto cultural Faro Santander, que se inaugurará a finales de junio en la capital cántabra.

A través de una maqueta del proyecto diseñada por David Chipperfield Architects y las fotografías del proceso de rehabilitación realizadas por Juan Baraja, el público podrá descubrir los avances de este nuevo espacio cultural.

El centro nace con la vocación de convertirse en un centro de referencia donde arte, cultura y tecnología dialoguen en un entorno abierto, innovador y accesible a todos los públicos, ha indicado la Fundación en nota de prensa.

Bajo la dirección de Daniel Vega, Faro Santander se ubicará en el histórico Edificio Pereda de la capital cántabra, antigua sede principal del banco y uno de los inmuebles más emblemáticos de la ciudad.

"El proyecto supone la transformación de un icono arquitectónico en un espacio cultural vivo, integrador y plenamente conectado con la sociedad y el ecosistema cultural de Cantabria", ha señalado Vega.

El diseño arquitectónico ha sido confiado a David Chipperfield Architects, estudio liderado por el británico David Chipperfield, ganador del Pritzker en 2023 y uno de los grandes referentes de la arquitectura contemporánea internacional.

Un proyecto que combina patrimonio, diseño contemporáneo y funcionalidad, integrando criterios sociales y medioambientales que han guiado la rehabilitación.

El elemento central es el arco histórico del edificio, convertido en columna vertebral de la circulación pública. La actuación arquitectónica respeta los acabados originales e incorpora materiales contemporáneos y duraderos que unifican lo antiguo y lo nuevo.

El resultado es un centro cultural polivalente con 10.000 metros cuadrados de superficie útil total y cerca de 3.000 metros cuadrados de espacios expositivos distribuidos en diez niveles: cinco plantas destinadas a exposiciones y zonas públicas, dos niveles superiores con cafetería-terraza y restaurante, y tres sótanos que albergan el auditorio multiusos y las infraestructuras técnicas.

En ARCO se mostrará la maqueta del edificio y parte del proceso de transformación, así como dos de los ejes del proyecto museográfico: la Colección Banco Santander y la Colección Gelman Santander.

Faro Santander dedicará una planta completa para mostrar la Colección Banco Santander, una "gran desconocida" que tendrá una presencia permanente y dinámica en la programación. Resultado de más de 160 años de coleccionismo, está integrada mayoritariamente por pintura e incluye también destacadas piezas de escultura, artes decorativas y un importante fondo "numismático".

Con motivo de la inauguración de Faro, se presentará a partir de junio una selección de las obras maestras comisariada por María Dolores Jiménez-Blanco. Otra de las plantas estará destinada a la presentación de ambiciosas exposiciones temporales con un enfoque "muy diverso" tanto en lo relativo a su temática como al ámbito temporal.

La programación inaugural estará dedicada a la presentación de la Colección Gelman Santander, una de las colecciones más importantes de arte moderno mexicano, y que la Fundación Banco Santander acaba de incorporar a su gestión. La exposición será comisariada por Marisol Argüelles, directora del Museo de Arte Moderno de México.

Entre ambas se situará un "novedoso" espacio de experimentación y exploración para la infancia y para los no tan pequeños. Un lugar diferencial donde los visitantes podrán disfrutar del arte y la creatividad en un entorno especialmente diseñado para ese propósito.

Faro Santander contará también con unas "innovadoras" instalaciones donde la tecnología será protagonista y canal de transmisión para distintos proyectos vinculados a la memoria de Santander, la innovación y la experimentación artística.

Por último, la visita a este nuevo centro cultural incluirá un espacio expositivo dedicado a los artistas de Cantabria, donde puedan cristalizar los proyectos colaborativos desarrollados por la Fundación Banco Santander con distintos agentes culturales del territorio.

La presencia en ARCO supone la primera gran presentación pública de Faro Santander, marcando el inicio de una nueva etapa para el Edificio Pereda y para la oferta cultural de la ciudad de Santander.