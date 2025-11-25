La Fundación "la Caixa" destina más 360.000 euros a 15 proyectos de entidades sociales de Cantabria

SANTANDER, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La convocatoria de Proyectos Sociales de la Fundación "la Caixa" ha seleccionado en Cantabria 15 iniciativas de entidades sociales, a las que destinará más de 360.000 euros. Esta dotación impulsará la acción del tercer sector social y permitirá atender a cerca de 2.038 personas en situación de vulnerabilidad en la comunidad.

A la convocatoria de Proyectos Sociales Cantabria 2025 se han presentado 50 propuestas de entidades muy diversas, tanto por su tamaño como por el número de trabajadores o el presupuesto. De los seleccionados, nueve se ubican en Santander, dos en Camargo y uno en Torrelavega, Reinosa, Reocín y Rionansa.

Los proyectos seleccionados se llevarán a cabo de la mano de 61 profesionales y 215 voluntarios. Del total, el 13,3% se dirige a personas mayores; el 46,7%, a actuar contra la pobreza y fomentar la inclusión social, y el 40%, a personas con discapacidad, trastorno mental o enfermedad.

Además de los 15 proyectos de entidades sociales de la convocatoria de 2025, la Fundación "la Caixa" acompañará al proyecto seleccionado en la convocatoria Acción Social en el Ámbito Rural, orientada a abordar el reto demográfico para frenar la despoblación en Cantabria, con una dotación de más de 98.000 euros para los próximos 3 años, y que ha sido para el proyecto 'Campoo nos cuida: hacia un modelo de cuidados comunitario', que tiene como objetivo implementar un modelo de cuidados comunitario que garantice el envejecimiento activo y digno para las personas mayores en Reinosa.

PROGRAMA

Con el objetivo de seguir promoviendo la inclusión social, la igualdad de oportunidades y la mejora de la calidad de vida, así como contribuir a la construcción de una sociedad más justa, inclusiva, equitativa y solidaria, los proyectos seleccionados en esta nueva edición de la convocatoria se enmarcan en tres grandes ámbitos de actuación: personas mayores; discapacidad, trastorno mental o enfermedad; y pobreza e inclusión social.

Además, la mayoría de los proyectos se sitúan en siete líneas de actuación: inserción sociolaboral; acceso a recursos residenciales temporales; convivencia intercultural; promoción de hábitos saludables y gestión emocional; prevención de las violencias y las adicciones; cultura como herramienta para la inclusión social; e inclusión digital.

Según ha destacado la Fundación "la Caixa", una de las novedades de esta nueva edición de las convocatorias es el aumento del importe inicial que van a recibir las entidades con la firma del convenio, que pasa del 80% al 90% del importe de la ayuda concedida.

Durante la presentación de la resolución de la convocatoria de Proyectos Sociales en Santander, la responsable de Convocatorias de Proyectos Sociales de la Fundación "la Caixa", Laura García, ha destacado que estas iniciativas "generan oportunidades, promueven la equidad y contribuyen a reducir las brechas de la desigualdad. Además, son un motor de cohesión social y territorial".

En el acto han intervenido representantes de tres entidades sociales cántabras cuyos proyectos han sido seleccionados: la Asociación de Mujeres TEDA con el Proyecto ESCOLTA, asistente personal en la zona sur de Cantabria dirigido a mejorar el bienestar de las personas mayores y/o dependientes que residen en el entorno rural; y la Federación de asociaciones de personas sordas de Cantabria, con el Programa de formación y empleo para personas sordas que favorecerá el asesoramiento, orientación y apoyo en la búsqueda de empleo de forma individualizada.

Asimismo, participó la Fundación Amigó Cantabria, con el Proyecto Conviviendo Cantabria que acompañará a través de la prevención y intervención socioeducativa y terapéutica a familias en que los hijos o hijas muestran algún tipo de violencia hacia sus referentes adultos.