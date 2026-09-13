La Fundación Camino Lebaniego impulsa la conservación del patrimonio fotográfico con el taller 'Fotos Vivas' - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Camino Lebaniego, en el marco de las Jornadas Europeas de Patrimonio, organizará el taller 'Fotos Vivas' en el Centro de Estudios Lebaniegos de Potes, una propuesta dirigida a acercar a la ciudadanía el valor de la fotografía histórica y la importancia de conservar los archivos fotográficos que forman parte de la memoria de las familias y de las comunidades.

El taller, promovido y dirigido por Araceli Cavada Selaya, se desarrollará durante los meses de octubre y noviembre a través de seis sesiones.

En ellas, los participantes podrán conocer diferentes procedimientos fotográficos históricos, aprender pautas básicas para la conservación preventiva de sus fotografías y compartir sus propias colecciones para recuperar, a través de las imágenes, historias de vida vinculadas a la historia colectiva.

En un comunicado, el Gobierno ha explicado que la iniciativa surge de la consideración de la fotografía histórica como "una parte esencial" del patrimonio cultural y social, ya que las imágenes conservadas en los hogares constituyen "testimonios únicos" de paisajes, formas de vida, tradiciones, acontecimientos y transformaciones experimentadas por las comunidades a lo largo del tiempo.

En este sentido, ha detallado que la Fundación Camino Lebaniego apuesta por incorporar este patrimonio documental a sus actividades de divulgación y sensibilización, "contribuyendo a sacar a la luz un patrimonio que, en muchas ocasiones, permanece oculto en archivos familiares y que puede sufrir deterioros, pérdidas o incluso desaparecer si no se adoptan medidas adecuadas para su conservación".

"Preservar una fotografía histórica significa también preservar una parte de nuestra memoria", señalan desde la Fundación, que plantea 'Fotos Vivas' como una oportunidad para que los participantes no solo conozcan las técnicas y materiales utilizados en la fotografía histórica, sino que puedan reconocer el valor de sus propias imágenes como documentos de la historia de su entorno.

Además, como parte de esta apuesta, la Fundación Camino Lebaniego ha encargado al fotógrafo especializado en procesos históricos Joaquín Paredes Piris la realización de un daguerrotipo del Monasterio de Santo Toribio de Liébana.

La pieza, una imagen única realizada sobre una placa de cobre recubierta de plata, pasará posteriormente a formar parte de la colección de la Fundación.

SEIS SESIONES

'Fotos Vivas' no plantea un taller convencional de fotografía, sino una experiencia de divulgación y acercamiento a una disciplina y a unos procesos que habitualmente no están al alcance de todos los públicos.

Y es que las seis sesiones permitirán ver, tocar y conocer diferentes materiales y técnicas, al tiempo que se fomenta la conservación de las colecciones fotográficas personales.

El calendario de sesiones comenzará el 10 de octubre, en horario de 10.30 a 13.30 horas, cuando Araceli Cavada realizará una introducción a los procedimientos fotográficos históricos y dará nociones de conservación de fotografías en los hogares y utilización de una aplicación para su digitalización.

Continuará el día 17, en el mismo horario, con la visualización de las colecciones de los asistentes y narración de historias de vida a través de las imágenes.

La siguiente cita será el 13 de noviembre, de 17.00 a 20.00 horas, con la participación de Joaquín Paredes que hará una demostración del proceso fotográfico de daguerrotipo. Al día siguiente, el 14, de nuevo de 10.30 a 13.30, Paredes realizará otra demostración, esta vez, del negativo de colodión húmedo y su copia a la albúmina.

Las dos últimas sesiones serán el 27 y 28 de noviembre. En la primera, de 17.00 a 20.00 horas, habrá una demostración del proceso de colodión húmedo y ferrotipo a cargo de Alberto de la Cruz; mientras en la segunda, de 10.30 a 13.30, Monserrat Muñoz enseñará encuadernación de álbum fotográfico.

El taller está dirigido a todos los públicos a partir de 16 años, no requiere conocimientos previos y tiene carácter gratuito.

Las plazas están limitadas a 12 participantes, siendo necesaria la inscripción previa a través de https://forms.cloud.microsoft/e/kEj1UJmynw o del correo electrónico programacion@caminolebaniego.com

Además, los interesados pueden encontrar más información en los teléfonos 942 502 700 / 647 86 52 06.