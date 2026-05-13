Fundación Camino Lebaniego organiza un viaje de prensa internacional para promocionarlo como destino cultural y natural

Fotografía tomada durante una de las experiencias - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 13 May. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Camino Lebaniego ha organizado entre los días 4 y 7 de mayo un viaje de prensa internacional dirigido a profesionales vinculados al sector turístico, de la comunicación y la divulgación especializada en rutas culturales y de peregrinación, con el objetivo de reforzar la proyección nacional e internacional del Camino Lebaniego como destino turístico sostenible, cultural y experiencial.

Durante cuatro jornadas, los participantes, procedentes de Italia, Alemania, Holanda y EEUU, han recorrido distintos puntos emblemáticos del itinerario, conociendo de primera mano el patrimonio histórico, natural y paisajístico asociado al Camino de Santiago de la Costa y al Camino Lebaniego, así como la oferta turística y de servicios existente en el territorio, ha informado el Gobierno.

El programa ha incluido visitas a Santander, Santillana del Mar, Comillas, San Vicente de la Barquera, Cicera, Lebeña, Potes, Santo Toribio de Liébana y Fuente Dé, combinando actividades culturales, recorridos senderistas y encuentros con agentes locales.

Entre las experiencias desarrolladas ha destacado el recorrido por la Senda del Nansa, que finalmente pudo realizarse pese a las lluvias registradas en los días previos. El tramo fue valorado muy positivamente por los participantes, que mostraron un especial interés por los espacios naturales y las propuestas vinculadas al senderismo y al turismo activo.

En la jornada desarrollada en Liébana, los participantes han realizado un tramo del Camino Lebaniego entre Allende y el Habario de Pendes, siguiendo el curso del río Robejo. El viaje concluyó con la visita al Monasterio de Santo Toribio de Liébana y a Fuente Dé, uno de los lugares que ha despertado mayor interés entre los participantes por el valor natural y paisajístico del enclave.

La valoración global del viaje de prensa ha sido muy satisfactoria. Los asistentes destacaron la calidad de la organización, la diversidad de experiencias incluidas en el itinerario y la combinación entre patrimonio cultural, naturaleza y hospitalidad local.

Con iniciativas de este tipo, la Fundación Camino Lebaniego continúa impulsando acciones de promoción turística orientadas a posicionar el Camino Lebaniego como un recurso estratégico de turismo cultural, de naturaleza y de peregrinación, reforzando su visibilidad en mercados nacionales e internacionales.