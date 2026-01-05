La Fundación Franz Weber pedirá explicaciones a Educación por el uso de camellos en el colegio Torreánaz

Archivo - Imagen de un camello - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Franz Weber (FFW) ha denunciado el uso de camellos en una actividad navideña en el colegio concertado Torreánaz de Medio Cudeyo y preguntará a la Consejería de Educación si autorizó el evento.

Según se explica en la página web del centro, consultada por Europa Press, el acto se celebró el pasado 10 de diciembre y consistió en una visita de tres emisarios de los Reyes Magos para entregar unos mensajes de Melchor, Gaspar y Baltasar en los que se felicitaban del trabajo que realizan los alumnos de Torreánaz "por cumplir la voluntad de Dios en sus vidas y por el deseo de crecer en educación en valores, tal y como se les enseña en nuestro colegio".

También estos emisarios reales recogieron cartas de los estudiantes de este centro educativo, ubicado en la localidad de Ánaz, para "pedirles aquellas cosas que les haría ilusión conseguir, tanto en lo material como en lo espiritual".

La Fundación Franz Weber considera que con esta actividad "se vuelve a incidir en un mensaje equivocado para la infancia". "Este tipo de convocatorias, así como las cabalgatas y desfiles, intentan enmarcar la Navidad en una caricatura de los animales que se emplean, suponiendo una imagen radicalmente opuesta a los comportamientos naturales de los cámelidos. Niñas y niños acaban percibiendo como normal que un animal sea disfrazado, que se retuerzan determinadas tradiciones para seguir empleando seres vivos como una parte más de la decoración navideña", ha opinado la organización.

Además, ha señalado que "se desconoce la existencia de algún coste o contraprestación" por esta actrividad. Al respecto, ha indicado que este centro, al ser concertado, está parcialmente sostenido con fondos públicos y, por ello, la fundación pedirá a la Consejería de Educación, que dirige el 'popular' Sergio Silva, que aclare si desde el Gobierno cántabro se realizó algún tipo de autorización o destino directo de dinero de la ciudadanía para la actividad privada.

FFW ha indicado que la propia Consejería remitió en 2023 una instrucción a todos los colegios e institutos sobre la prohibición de acceso de animales domésticos a los recintos, apelando a la Salud Pública, la Sanidad Animal y la seguridad de la comunidad educativa.

Por ello, considera "curioso" que puedan acceder camellos a un recinto para realizar una actividad "sin relación real con el currículo educativo" y que desde el Ejecutivo "no parece haberse realizado pesquisa ni investigación relacionada con los hechos".